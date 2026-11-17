د. صبيح المخيزيم يتوسط نواف الغربللي ود. دينا الميلم في جناح زين بالمؤتمر

أعلنت زين الكويت عن مشاركتها كراعٍ رئيسي للمؤتمر الدولي التاسع لأبحاث وتطوير الطاقة، الذي تُنظّمه جامعة الكويت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها.

وشهد افتتاح المؤتمر حضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، والرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، ومدير جامعة الكويت د. دينا الميلم، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات الأكاديمية ومُمثّلي المؤسّسات الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي مشاركة زين في هذا الحدث العلمي الدولي انطلاقاً من حرصها على دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتطوير حلول عملية تُسهم في مواجهة تحديات الطاقة والاستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة استهلاك الموارد، والارتقاء بالأداء التشغيلي، ودعم التحول نحو مُستقبل أكثر استدامة.

ومن خلال جناحها في المعرض المصاحب للمؤتمر، تُسلّط زين الضوء على مجموعة من حلولها وتقنياتها الذكية في مجالات إدارة الطاقة والبنية التحتية الرقمية، حيث تستعرض أحدث التطبيقات التي توظّف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات لتعزيز كفاءة العمليات، وتحسين إدارة الموارد، والمساهمة في خفض استهلاك الطاقة.

ويضم جناح زين ثلاثة أقسام رئيسية، يستعرض أولها تقنيات المواقع الذكية وأنظمة التحكم بالطاقة، التي تُتيح مراقبة استهلاك الطاقة وإدارته بصورة أكثر ذكاءً وكفاءة في مواقع الاتصالات، بما يُسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز القدرة على إدارة الموارد بصورة فعّالة.

أما القسم الثاني، فيُركّز على الحلول الذكية لإدارة المباني والطاقة، من خلال عروض مرئية تُبرز الإمكانات التي توظّف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات اللحظية لتقديم رؤى أكثر دقة حول أداء المرافق واستهلاك الطاقة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية.

أما القسم الثالث، فيُسلّط الضوء على مُبادرات زين في مجال الطاقة المُتجددة، ومن أبرزها تركيب ألواح الطاقة الشمسية في مقرها الرئيسي، للمساهمة في تلبية جزء من احتياجات مباني الشركة من الطاقة الكهربائية، حيث يستعرض الجناح هذه المُبادرة التي شملت استبدال المظلّات التقليدية في مواقف السيارات بألواح للطاقة الشمسية، كنموذج لتوجّه زين نحو دمج حلول الطاقة المُتجددة في عملياتها التشغيلية، واستكشاف سُبل عملية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

د. المخيزيم يُكرّم الغربللي على دعم زين

وضمن البرنامج العلمي للمؤتمر، تُشارك زين أيضاً بجلسة مُتخصصة تستعرض خلالها إطاراً إرشادياً وتوعوياً يهدف إلى دعم المؤسسات في مسيرتها نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري من غازات الدفيئة، وذلك بالاستناد إلى المعايير والإرشادات التي وضعتها مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) المعترف بها دولياً، حيث تُسلّط الجلسة الضوء على منهجية مُنظّمة لوضع أهداف مناخية موثوقة تستند إلى أسس علمية، وترجمتها إلى استراتيجيات عملية لخفض الانبعاثات الكربونية.

ويُركّز هذا الإطار على أهمية قياس انبعاثات غازات الدفيئة، ووضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات على المديين القريب والبعيد، بما يتماشى مع المسارات الهادفة إلى حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، إلى جانب تطوير خطط انتقال قابلة للتنفيذ، ومراقبة التقدّم المُحرز والإفصاح عنه بشفافية، كما يُؤكّد أهمية إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية للمؤسسات وسلاسل القيمة التابعة لها.

وتعكس هذه الجلسة حرص زين على تعزيز الوعي بمفاهيم الاستدامة وتبادل المعرفة والخبرات بين مؤسسات الأعمال في المنطقة، فمن خلال التعريف بالمنهجيات الدولية المعتمدة لوضع الأهداف المناخية، واستعراض المناهج العملية لخفض الانبعاثات الكربونية، تسعى الشركة إلى إثراء الحوار حول التحديات والفرص المرتبطة بالعمل المناخي، وتشجيع المؤسسات من مختلف القطاعات على تبنّي ممارسات مدروسة تُسهم في تحويل الالتزامات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة.

ويُشكّل المؤتمر منصة دولية تجمع الباحثين والأكاديميين وصنّاع القرار وممثلي القطاعات الصناعية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات في مجالات أبحاث الطاقة والتقنيات المستدامة، مع التركيز على الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، خاصةً في المناطق ذات المناخ الجاف في شبه الجزيرة العربية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على أنظمة الطاقة وكفاءة الاستهلاك.

كما تتناول جلسات المؤتمر وورش عمله عدداً من المحاور العلمية المتخصصة، من أبرزها مستقبل الطاقة المتجددة، وتقنيات حفظ الطاقة وتحويلها، وأنظمة التكييف والتبريد، والعلاقة بين الطاقة والبيئة، إلى جانب أحدث الحلول التكنولوجية التي تدعم الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من خلال دعمها ومشاركتها في هذا المؤتمر، تؤكد زين حرصها على توظيف خبراتها التقنية وقدراتها الرقمية للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتعزيز دور قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في دعم التوجهات الوطنية نحو كفاءة الطاقة والاستدامة، انسجاماً مع رؤيتها كمؤسسة تكنولوجية مدفوعة بالغاية، تسعى إلى تسخير إمكانات التكنولوجيا والابتكار لإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع والبيئة.