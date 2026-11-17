المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدمة إلكترونية جديدة تحت مسمى (استرداد مبالغ) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) في إطار الجهود المستمرة للمؤسسة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه الخدمة الإلكترونية عبارة عن إشعار يصل للمواطن المستحق للمبالغ المخصومة بالزيادة وذلك عبر تطبيق (سهل) الحكومي ومن خلاله يتم إرفاق المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة.

وأكدت أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطة المؤسسة الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الالكترونية والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين بما يواكب توجهات الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتحول الرقمي الشامل.