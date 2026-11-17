وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم أهمية المؤتمر الدولي التاسع لأبحاث وتطوير الطاقة “الذي يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تطوير منظومات الطاقة وتحقيق التوازن بين أمن الإمدادات والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية”.

وقال الوزير المخيزيم في كلمة ألقاها نيابة عن سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء راعي المؤتمر الذي انطلق في مدينة صباح السالم الجامعية اليوم الثلاثاء إن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ماضية في تطوير منظومتي الكهرباء والماء وزيادة قدراتها الإنتاجية وتعزيز موثوقيتها بما يلبي احتياجات الدولة ويدعم مشاريعها التنموية “وذلك مسؤولية تتطلب تخطيطا بعيد المدى واستثمارا في البنية التحتية وتوظيفا للبحث العلمي في إيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق”.

وأوضح أن محاور المؤتمر تعكس هذا الترابط بدءا من تحويل الطاقة وإدارتها وترشيد استهلاكها مرورا بالوقود وبدائله وتخزين الطاقة وسياسات الطاقة والتخطيط وصولا إلى تقنيات الطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة وكفاءة أنظمة التوليد والتكييف والتبريد وسلامة المحطات والمنشآت.

ولفت إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة بمشاريع الطاقة المتجددة وفي مقدمتها مشروع الشقايا الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية بتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز استدامتها إذ تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع 600ر1 ميجاواط فيما تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمرحلتين الثالثة والرابعة 000ر3 ميجاواط إلى جانب رفع كفاءة تشغيل المحطات والشبكات وتطوير أنظمة التحكم والخدمات الذكية وتعزيز إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك.

من جانبها أعربت رئيس الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (اشري) سارة ماستون في كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر نيابة عن الجمعية مضيفة أن الطاقة “تلامس تقريبا كل جزء من حياتنا وتدعم اقتصاداتنا وصناعاتنا ومجتمعاتنا التي نعيش فيها”.

وأضافت ماستون أنه مع استمرار زيادة الطلب على الطاقة “تزداد الحاجة إلى التفكير بطريقة مختلفة حول كيفية إنتاجنا واستخدامنا وإدارة مواردنا” موضحة أن هناك تطورات في تكييف الهواء وتكامل الطاقة المتجددة وتحسين الأنظمة.

وذكرت أن هذه التقنيات “تخلق فرصا جديدة لكنها أيضا تتحدانا للتفكير بشكل مختلف ونحن بحاجة إلى أفكار جديدة وتقنيات حديثة والعمل على كيفية وضعها موضع التنفيذ هو ما نأمل أن نبحثه في المؤتمر من خلال العروض البحثية والمتحدثين الخبراء والمناقشات مع صانعي القرار”.

من جهتها أعربت مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم عن التقدير والاعتزاز برعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للمؤتمر “ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعليم والبحث العلمي في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والحرص على تمكين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من الإسهام في تقدم دولة الكويت وتحقيق تطلعاتها التنموية”.

وقالت الميلم في كلمتها إن الطاقة تمثل أساسا للأمن الاقتصادي والنمو وجودة الحياة ما يتطلب تلبية احتياجاتها بكفاءة تحافظ على الموارد والبيئة ومستقبل الأجيال المقبلة.

ولفتت إلى أهمية ذلك بالنسبة للكويت نظرا إلى ارتباط نحو 70 في المئة من استهلاك الكهرباء فيها بأنظمة التكييف لذا يناقش المؤتمر تنويع مصادر الطاقة وموثوقية إمداداتها وخفض الاستهلاك والانبعاثات مع المحافظة على بيئة معيشية مريحة.

وذكرت أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بمشاركة دولية واسعة “يواصل مسيرة علمية تمتد على مدى 27 عاما ينعقد خلالها المؤتمر كل ثلاث سنوات لتبادل المعرفة والخبرات واستشراف مستقبل الطاقة”.

ونوهت في هذا الشأن بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (اشري) ومشاركة المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات الحكومية والقطاع الخاص مرحبة بالمشاركين والعلماء من داخل الكويت وخارجها.

وأشارت إلى تزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع احتفال جامعة الكويت بمرور 60 عاما على إنشائها “وهي مسيرة أسهمت خلالها في إعداد أجيال من الكفاءات الوطنية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع”.

وأعربت الميلم عن التطلع إلى مرحلة جديدة “نواصل العمل فيها لتقديم المزيد في تطوير التعليم وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية مع مواكبة التطورات العلمية والتقنية على مستوى العالم والإسهام فيها”.

بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر الدكتور أسامة اليوسف إن المؤتمر يتناول على مدى ثلاثة أيام محاور واسعة منها ترشيد الطاقة وتحويلها وإدارتها وتقنيات الطاقة المتجددة وتخزينها وأنظمة التكييف والتبريد وسياسات الطاقة والتخطيط والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة إلى جانب سلامة المنشآت والتقنيات الناشئة.

وذكر اليوسف أن برنامج المؤتمر يجمع ما بين الأوراق العلمية المحكمة ومحاضرات نخبة من الخبراء المدعوين وحلقة نقاشية لرسم أولويات البحث في الاستخدام المستدام للطاقة وحلقة نقاشية عن مستقبل التعليم الهندسي في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى معرض لأحدث ابتكارات شركات الطاقة في الكويت والخليج وينسجم هذا كله مع رؤية (كويت جديدة 2035).

وبين أن “الهدف الذي يحمله مؤتمرنا هو تحسين استخدام موارد الطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكا لها في المناطق الجافة من شبه الجزيرة العربية فنحن نعيش في بيئة تتجاوز فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية صيفا ويستهلك التكييف فيها النصيب الأكبر من الطاقة الكهربائية وهذا يجعل الحلول المستوردة وحدها غير كافية والبحث العلمي المحلي ضرورة لا خيارا”.

يذكر أن مدينة صباح السالم الجامعية صممت وفق معايير الاستدامة والعمارة الخضراء بما فيها من تبريد مركزي مع تخزين ليلي وسخانات مياه شمسية وإعادة استخدام للمياه المعالجة في أنظمة الري لتكون هذه المدينة بحد ذاتها مختبرا حيا يخدم محاور المؤتمر.

ويقام المؤتمر بجهود عدة أهمها كلية الهندسة والبترول والشريك الدولي جمعية اشري الأمريكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة عبدالله السالم والجهات الراعية والداعمة من القطاعين الحكومي والخاص.