الكويت تؤكد دعمها لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية

السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أحمد الديكان يلقي كلمته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكدت دولة الكويت اليوم الاثنين دعمها لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2027 وحرصها على توفير الدعم اللازم لتنفيذه وضمان استمرارية أنشطته وفاعليتها في تلبية احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها الوطنية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أحمد الديكان أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت بند (التعاون التقني: برنامج الوكالة المقترح لعام 2027).

وقال الديكان إن دولة الكويت تعتبر برنامج التعاون التقني ركيزة أساسية من ركائز عمل الوكالة وأداة محورية في تعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية ونقل المعرفة والخبرات الفنية وبناء القدرات الوطنية للدول الأعضاء بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن الكويت تؤكد أهمية تعزيز روح التعاون بين الدول لضمان تحقيق أهداف البرنامج داعيا جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وتسديد مساهماتها في صندوق التعاون التقني في الوقت المحدد بما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة والمشاريع المعتمدة ويحافظ على استدامة البرنامج وقدرته على الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء.

وأوضح أن دولة الكويت قدمت في 15 سبتمبر 2025 وثيقة إطار البرنامج الوطني الرابع للتعاون التقني للفترة (2026-2035) وذلك خلال أعمال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة مبينا أن هذه الوثيقة تمثل إطارا مرجعيا للتعاون بين حكومة دولة الكويت والوكالة وتوفر فهما مشتركا للأولويات الوطنية والاحتياجات المحددة للجهات والمؤسسات الوطنية المعنية.

وأكد الديكان في ختام الكلمة تطلع دولة الكويت إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل على توظيف برنامج التعاون التقني بما يحقق أهدافه الإنمائية ويلبي التطلعات الوطنية ويعزز دور الوكالة في خدمة جميع الدول الأعضاء دون استثناء.