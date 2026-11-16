وزيرة الشؤون: إنجازات أبطال الكويت البارالمبيين ثمرة تكامل الجهود والعمل المشترك

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين أن الإنجازات التي حققها أبطال الكويت البارالمبيون تعكس تكامل جهود الجهات المعنية والعمل المشترك لدعم الرياضيين من ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الحويلة لدى استقبالها رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية منصور السرهيد وأمين السر العام للجنة عادل الرجيب وأبطال الكويت الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت مؤخرا في اليابان.

وهنأت الحويلة اللاعبين فيصل سرور الحاصل على الميدالية الذهبية وضاري بطي وملاك العنزي الحاصلين على ميداليتين برونزيتين مشيدة بعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق الإنجازات ورفع علم دولة الكويت في المحافل الدولية.

وأكدت حرصها على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل العقبات أمامهم بما يسهم في تطوير قدراتهم ومواصلة إنجازاتهم الرياضية.