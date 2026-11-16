وزير العدل: قبول 119 متقدما ومتقدمة للوظيفة المؤهلة لشغل وكيل نيابة (ج)

وزير العدل ناصر السميط

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بقبول 119 متقدما ومتقدمة من خريجي العام الجامعي 2024 / 2025 لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) وذلك عقب صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء باعتماد نتائج القبول.

وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن قبول هذه الدفعة يأتي ضمن خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل بحلول عام 2030 ويسهم في رفد النيابة العامة بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأعرب عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الأول هاني الحمدان وأعضاء المجلس كما شكر رئيس لجنة القبول القضائية المستشار الأول بدر المسعد وأعضاء اللجنة على جهودهم في الإشراف على الاختبار وإجراء المقابلات الشخصية وتقييم المتقدمين.

وأوضح أن 855 مواطنا ومواطنة تقدموا لشغل الوظيفة استوفى 632 منهم شروط دخول الاختبار التحريري الإلكتروني الذي عقد في جامعة الكويت بتاريخ 12 سبتمبر الماضي واجتاز الاختبار 424 متقدما ومتقدمة انتقلوا إلى مرحلة المقابلات الشخصية.

وبين أن المقبولين والمقبولات سيخضعون لدورة تأسيسية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمدة ستة أشهر ويعين من يجتازها في وظيفة وكيل نيابة (ج) معربا عن التهنئة للمقبولين والمقبولات والتمنيات لهم بالتوفيق في مسيرتهم المهنية.

وكان وزير العدل أعلن خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية لشغل هذه الوظيفة أن القضاء في البلاد سيكون كويتي بنسبة 100 في المئة بحلول 30 سبتمبر 2030 مؤكدا أن السلطة القضائية لديها كامل القدرة على إدارة مرفقها بكل كفاءة واقتدار.