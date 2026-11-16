“الوطني للثروات” الأفضل في الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2026

فريق الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت بمجموعة الوطني للثروات خلال تسلم الجائزة

حصدت مجموعة “الوطني للثروات” جائزة “الأفضل في الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى الشرق الأوسط”، وذلك في حفل جوائز الثروة العالمية لعام 2026 الذي أقامته مجلة Private Banker International التابعة لجوائز MEED في سنغافورة، لتكريم المؤسسات الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات على مستوى العالم، والتي تسهم من خلال خدماتها وابتكاراتها المتميزة في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع وتطوير معاييره.

وبحضور نخبة من كبار التنفيذيين وصناع القرار في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن فوز “الوطني للثروات” بهذه الجائزة المرموقة، في إنجاز جديد يعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها المجموعة كإحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة على مستوى المنطقة، ويؤكد نجاحها في تقديم حلول مالية واستثمارية متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء من أصحاب الثروات، وفق أعلى المعايير العالمية.

وتُعد جوائز الثروة العالمية التي تقدمهاPrivate Banker International Global من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، حيث تدخل عامها السادس والثلاثين، وتخضع المشاركات فيها لتقييم دقيق ومستقل من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي العالمي.

واستندت عملية التقييم في نسخة عام 2026 إلى مجموعة من المعايير التي ركزت على النتائج الفعلية والقابلة للقياس التي تحققها المؤسسات لعملائها، والأداء التجاري والمالي، ووضوح الرؤية الاستراتيجية، وكفاءة التنفيذ، والابتكار، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى قدرتها على السعي لتحقيق قيمة مستدامة للعملاء وتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الخاصة.

ويأتي حصول “الوطني للثروات” على هذا التقدير الدولي تقديراً لنجاحها في بناء منصة عالمية متكاملة لإدارة الثروات تجمع بين الخبرة الاستثمارية المتخصصة والخدمات المصرفية الخاصة والاستشارات المالية المتقدمة، بما يمكنها من توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء وأهدافهم المالية على المدى الطويل.

ويستند تميز “الوطني للثروات” إلى نموذج أعمال متكامل يضع العميل في صميم عملياته، ويقدم باقة شاملة من خدمات إدارة الثروات وإدارة الأصول والتخطيط المالي والخدمات المصرفية الخاصة والاستشارات الاستثمارية، من خلال شبكة عالمية تغطي أسواقاً ومراكز مالية رئيسية في المنطقة والعالم.

كما يعكس هذا الإنجاز قوة الحضور الدولي للمجموعة، التي تعد إحدى أكبر مجموعات إدارة الثروات في المنطقة، وتدير أصول عملائها عبر 22 مكتباً في 9 مدن و5 دول، ويعمل لديها أكثر من 440 موظفاً يضمون نخبة من مديري العلاقات والخبراء والمتخصصين في الاستثمار، ما يمنح العملاء إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة وخبرات عالمية متخصصة.

ويؤكد هذا الفوز نجاح “الوطني للثروات” في تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون الشريك المفضل لإدارة الثروات لعملائها، من خلال تقديم حلول شاملة تسعى لتنمية الثروات وخدمات مصرفية خاصة متميزة، مستفيدة من الإرث العريق والقوة المالية والانتشار الدولي لمجموعة بنك الكويت الوطني.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل “الوطني للثروات” الحافل بالجوائز والتقديرات الدولية، حيث حصلت المجموعة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة في مختلف مجالات إدارة الثروات والخدمات الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مكانتها كأحد أبرز مزودي خدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة على مستوى الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن الوطني للثروات هي علامة مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. لاستخدامها في خدمات ادارة الأصول التي يتم تقديمها، على مستوى العالم، من قبل شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. وهي شركة استثمار رائدة والشركات التابعة لها (وشركات أخرى تابعة للمجموعة)، الى جانب الخدمات المصرفية الخاصة المقدمة على مستوى العالم من بنك الكويت الوطني وهو أحد أكبر وأقدم المؤسسات المالية في المنطقة.