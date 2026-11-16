لوكاكو الهداف التاريخي لبلجيكا يعلن اعتزاله اللعب دولياً

المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو

اعتزل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فنربخشة التركي، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 94 هدفاً في 135 مباراة، اللعب دولياً عن 33 عاماً، وفق ما أعلن الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب لوكاكو عبر حسابه على إنستغرام “على مدى هذه السنوات الست عشرة، قدمت كل ما لديّ للمنتخب الوطني. لقد كانت رحلة جميلة، واستمتعت بكل لحظة فيها”.

وبدأ لوكاكو مسيرته الدولية في الثالث من مارس 2010، عندما شارك مع منتخب بلجيكا أمام كرواتيا في مباراة ودية انتهت بخسارة بلاده 1-0، تحت قيادة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، وكان يبلغ حينها 16 عاماً و294 يوماً.

وسجل المهاجم البلجيكي أول أهدافه الدولية في 17 نوفمبر من العام نفسه، عندما أحرز ثنائية قاد بها منتخب بلاده للفوز على روسيا 2-0 ودياً، في ثامن مبارياته الدولية.