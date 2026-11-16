“زين الكويت” ترتقي بمنظومة الاعتمادات الدولية إلى 7 شهادات “آيزو” في التميز التشغيلي والحوكمة

الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي

أعلنت زين الكويت، المزود الرائد للخدمات الرقمية والتكنولوجية في الدولة، عن رفع عدد شهاداتها الدولية المعتمدة من الأيزو (ISO) إلى 7 شهادات عالمية، في إنجاز يعكس نجاح الشركة المستمر في ترسيخ التميز التشغيلي وتعزيز منظومة الجودة والحوكمة والامتثال المؤسسي وفق أعلى المعايير الدولية.

وأفادت الشركة أن هذا الإنجاز يبرز متانة أنظمة الإدارة المعتمدة، والتزامها المتواصل بتطوير الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، وتقديم تجارب وخدمات ترتقي إلى تطلعات العملاء وتواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وجددت زين الكويت 4 شهادات رئيسية بعدما اجتازت عمليات تدقيق شاملة لإعادة الاعتماد أجرتها جهة خارجية مستقلة ومعتمدة، تحققت من مطابقة أنظمتها الإدارية للمعايير الدولية، وهي: شهادة ISO 9001:2015 لإدارة الجودة، شهادة ISO 14001:2015 للإدارة البيئية، شهادة ISO/IEC 27001:2022 لإدارة أمن المعلومات، وشهادة ISO 45001:2018 لإدارة الصحة والسلامة المهنية.

وحافظت الشركة على شهادتين دوليتين هما ISO/IEC 20000-1:2018 لإدارة خدمات تقنية المعلومات، وISO 22301:2019 لإدارة استمرارية الأعمال، وانضمت إليهما أحدث شهاداتها ISO 37301:2021 لإدارة الامتثال، لتغطي الشهادات السبع المفاصل الأساسية في منظومتها التشغيلية والإدارية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت نواف الغربللي “في زين، ننظر إلى الحوكمة والامتثال والجودة كاستثمارات استراتيجية تؤسس للثقة وتحمي استدامة الأعمال وتعزز القدرة على النمو على المدى الطويل، فالشركات التي تبني أنظمتها المؤسسية على أسس راسخة من الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والتحسين المستمر، قبل أن تفرضها التحديات أو المتغيرات السوقية، هي الأكثر جاهزية لمواجهة التغيرات والأزمات والأكثر قدرة على خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.”

وأوضح الغربللي قائلا” إن رحلة زين نحو تعزيز مكانتها كشركة تكنولوجيا متكاملة لا تقتصر على تقديم حلول رقمية مبتكرة فحسب، بل ترتكز أيضا على بناء منظومة مؤسسية عالمية المستوى تقوم على الامتثال والحوكمة والتميز التشغيلي، فنحن نقدم اليوم طيفا واسعا من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي، وهذا الاتساع يفرض علينا نهجا جاهزا للمستقبل، قوامه أفضل الممارسات الدولية والتحسين المستمر ووضع العميل في مركز القرار”.

وأضاف قائلا ” مع تسارع التحول الرقمي وارتفاع توقعات العملاء، تصبح الجودة والمرونة التشغيلية وأمن المعلومات عناصر استراتيجية تشكل أساس النمو المستدام وتعزز ثقة جميع أصحاب المصلحة.”

وتابع قائلا “حصولنا على هذه الشهادات يعكس نضج أنظمتنا المؤسسية وقدرتنا على إدارة المخاطر بكفاءة، وتوفير بيئة عمل آمنة، وحماية البيانات، وضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة، وهذا الإنجاز يؤكد التزام فرق العمل في زين بثقافة التحسين المستمر والابتكار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم مسيرة التحول إلى شركة تكنولوجيا رائدة في المنطقة.”

وبين الغربللي بقوله “إن منظومة الجودة تشكل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة الرقمية، لما توفره من إطار مؤسسي يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الحوكمة والامتثال، ويسرّع عملية اتخاذ القرار، ويدعم موثوقية الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، فالالتزام بالمعايير العالمية لا يقتصر على تحقيق الاعتمادات الدولية، بل يمتد ليشكل منهجية متكاملة لإدارة الأداء، وتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة العملاء بشكل مستدام”.

وتنسجم الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مع جهودها المستمرة في تعزيز الحوكمة المؤسسية والشفافية والامتثال التنظيمي، بما يضمن توافق عملياتها مع أفضل الممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية المتطورة، ويساعد هذا النهج على تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء والعملاء، وتهيئة بيئة أعمال أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويستند نجاح زين في المحافظة على مستويات عالية من الجودة إلى استثمارها المستمر في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية فرق العمل، من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني وتبنّي ثقافة مؤسسية تشجع الابتكار والتعلم المستمر، وقد أسهم ذلك في ترسيخ مفهوم الجودة كجزء أصيل من الممارسات اليومية داخل مختلف إدارات الشركة.

ويعزز هذا التقدم في التميز التشغيلي لعمليات الشركة سلسلة النجاحات التي حققتها زين على صعيد الاستدامة والمسؤولية المؤسسية، حيث تواصل الشركة دمج أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجيتها التشغيلية، ويعكس ذلك التزامها بتحقيق قيمة طويلة الأمد للمجتمع والاقتصاد، بالتوازي مع مواصلة تطوير البنية الرقمية والخدمات التكنولوجية المبتكرة التي تدعم رؤية الكويت للتحول الرقمي.

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، واصلت زين الكويت تطوير منظومة الجودة لديها بدءاً من أولى شهادات الأيزو التي حصلت عليها في مجال إدارة الجودة، وصولا إلى تبني مجموعة متكاملة من المعايير الدولية التي تشمل أمن المعلومات واستمرارية الأعمال والإدارة البيئية والامتثال المؤسسي، ويؤكد هذا السجل الطويل من الإنجازات حرص الشركة على المحافظة على أعلى مستويات الأداء والتميز المؤسسي.

وتُواصل زين الكويت التزامها بالمعايير الدولية بما يتكامل مع جهود مجموعة زين الأوسع لتعزيز الحوكمة المؤسسية والشفافية وممارسات الأعمال المسؤولة، انسجاماً مع استراتيجيتها “4WARD-التقدّم بغاية”، فقد حظيت هذه الجهود بتقدير عالمي تمثّل في ترقية تصنيف مجموعة زين في معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) لدى مؤسسة MSCI إلى مستوى “AA”، لتُصبح الشركة الأعلى تصنيفاً في الكويت على مستوى جميع القطاعات المشمولة بتقييم المؤسسة.

كما ارتفع تصنيف المجموعة إلى أعلى مستوى “A” في تقييم التغيّر المناخي لعام 2025 الصادر عن منظمة الإفصاح عن الكربون (CDP)، لتكون مشغّل الاتصالات الوحيد في المنطقة الذي يصل إلى هذا المستوى الريادي، حيث تعكس هذه الإنجازات مجتمعةً حرص زين على ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في مختلف عملياتها، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتواصل زين الكويت دفع مسيرة التطوير والتحسين المستمر لأنظمتها وعملياتها التشغيلية، انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى جعل التميز والجودة جزءا أساسيا من ثقافتها المؤسسية، بما يدعم الابتكار ويرفع الكفاءة ويعزز تجربة العملاء، ويكرس مكانتها كشركة تكنولوجيا رائدة تقود التحول الرقمي في الكويت والمنطقة.