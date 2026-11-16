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سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول ووزيري الدفاع والخارجية

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت مميز
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بقصر بيان، صباح اليوم، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله.

كما استقبل سموه، رعاه الله، بقصر بيان، صباح اليوم، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

واستقبل سموه، حفظه الله، بقصر بيان، صباح اليوم، معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

كما استقبل سموه، رعاه الله، بقصر بيان، صباح اليوم، معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح.

واستقبل سموه، حفظه الله، بقصر بيان، صباح اليوم، معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

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