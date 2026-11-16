كالاس: سوريا بحاجة لدعم الاتحاد الأوروبي لضمان استقرارها

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل سيناقشون اليوم الاثنين تعزيز العلاقات مع سوريا، مشيرة إلى أن هذا البلد الذي مزقته الحرب يحتاج إلى دعم عاجل لضمان الاستقرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت للصحفيين قبيل اجتماع شهري لوزراء الخارجية في بروكسل “نرى بوضوح أن سوريا بحاجة إلى استثمارات كبيرة، لبناء مؤسساتها وتنفيذ إصلاحاتها”.

وأضافت “من جانبنا في أوروبا، نرغب في رؤية اللاجئين السوريين يعودون إلى ديارهم، لكن عودتهم تتطلب توافر الظروف الملائمة. هناك الكثير مما يمكننا القيام به معا، لأن استقرار سوريا يصب في مصلحتنا ومصلحة المنطقة بأكملها”.