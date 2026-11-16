“بوبيان” يحصد 3 جوائز تعزز ريادته في الخدمات المصرفية الرقمية من “غلوبل فاينانس” العالمية

الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة و الشخصية و الرقمية عبدالله التويجري

رسخ بنك بوبيان مجدداً مكانته الرائدة في الخدمات المصرفية الرقمية، بحصوله على ثلاث جوائز مرموقة من مجلة “غلوبل فاينانس” العالمية ضمن جوائزها التي تمنحها سنوياً لأكثر المؤسسات المالية والمصرفية تميزاً وابتكاراً لعام 2026، في إنجاز يعكس تكامل تجربته الرقمية وقدرته على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وحصل “بوبيان” على جائزة “أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية” في الكويت، وجائزة “البنك الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية الرقمية” في الكويت، إلى جانب جائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال الصغيرة والمتوسطة” في الكويت.

وتكتسب الجوائز الثلاث أهمية خاصة لما تمثله من تكريم قطاعات ومجالات متكاملة ضمن منظومة “بوبيان” الرقمية، تبدأ من ريادته في المصرفية الإسلامية الرقمية، وتمتد إلى الابتكار في تجربة الخدمات المصرفية الشخصية، وتطوير منصة متخصصة تلائم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي عبر مختلف قطاعات البنك.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري عن اعتزازه بهذا التقدير العالمي، مؤكداً أن تكامل الجوائز الثلاث يعكس قدرة استراتيجية البنك على تقديم قيمة ملموسة وتجربة مصرفية أكثر ابتكاراً، من خلال الاستثمار في البنية التكنولوجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ورفع كفاءة العمليات بالتوازي مع الاستثمار في الموارد البشرية، بصورة تتماشى مع احتياجات العملاء وتواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

ريادة مصرفية إسلامية رقمية

وأكد التويجري أن جائزة “أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الرقمية” في الكويت تحمل أهمية خاصة، كونها تعكس مواصلة ريادة “بوبيان” في تقديم تجربة تجمع بين الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والتطور المستمر في الحلول والتقنيات المصرفية، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع كفاءة الأداء ويدعم جاهزية البنك للمرحلة المقبلة من تطور العمل المصرفي.

وأضاف أن ريادة المصرفية الإسلامية الرقمية في “بوبيان” تستند إلى رؤية متكاملة تجمع بين الابتكار والتميز المؤسسي والتطوير المستمر، وتتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات وإتمام معاملاتهم بسهولة وأمان، مؤكداً أن هذا التكامل يمثل جزءاً أساسياً من هوية “بوبيان” ومسار تطوره.

وأوضح أن “بوبيان” يحرص على تطوير بنيته التحتية الرقمية لتكون أكثر مرونة وقابلية للتوسع، بما يدعم تحديث أنظمته الأساسية ومنصاته الرقمية، ويسهم في تسريع طرح منتجات جديدة ومتطورة تتكامل مع حلوله الحالية، وهذا ما تعكسه شمولية الجوائز التي حققها البنك في التحول الرقمي وقدرته على تقديم تجارب تلبي اختلاف احتياجات العملاء، ضمن رؤية واحدة تطوير تجارب تتناسب مع اختلاف احتياجات كل عميل، ضمن رؤية واحدة تجعل السهولة والأمان والقيمة المقدمة جوهر كل خدمة.

وأكد أن نجاح التجربة المصرفية الإسلامية الرقمية يرتبط بقدرتها على تقديم خدمات عصرية وموثوقة تحافظ على جوهر العمل المصرفي الإسلامي وتستفيد في الوقت نفسه من إمكانات التكنولوجيا، وهو ما نحرص على ترسيخه في مختلف مراحل تصميم الخدمات وتقديمها.

جوائز “غلوبل فاينانس” العالمية في الخدمات المصرفية الرقمية

الابتكار.. ركيزة النمو

وأوضح التويجري أن جائزة “البنك الأكثر ابتكاراً للخدمات المصرفية الرقمية” تعكس تميز “بوبيان” في تطوير تجربة العميل، وربط الخدمات ضمن مسارات أكثر ترابطاً، بما يمنح العملاء قدرة أكبر على إدارة احتياجاتهم المصرفية في الوقت والطريقة المناسبين لهم.

وأضاف أن الابتكار يمثل جزءاً أساسياً من هوية “بوبيان” المؤسسية، مستنداً إلى بنية تكنولوجية متطورة وبيئة عمل تشجع على التفكير الإبداعي، إلى جانب المتابعة المستمرة لتوقعات العملاء وأنماط استخدامهم للخدمات المالية، وتحويلها إلى تجارب أكثر سهولة وسرعة ومرونة.

وأشار إلى أن “بوبيان” انتقل بمسيرته الرقمية إلى مرحلة أكثر تقدماً من خلال استراتيجية متكاملة للتحول إلى مؤسسة مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستند على تكامل التكنولوجيا والموارد البشرية والعمليات، وتستهدف تطوير حالات استخدام تحقق قيمة للعملاء، وترفع كفاءة الأداء، وتدعم قدرة فرق العمل على الابتكار واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.

وتابع التويجري أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يجري ضمن إطار واضح للحوكمة والاستخدام المسؤول، بما يحافظ على خصوصية البيانات وأمنها، ويضمن توظيف التقنيات الحديثة في المجالات الأكثر تأثيراً على تجربة العملاء وكفاءة نموذج العمل.

وأضاف أن ما نشهده حالياً من اعتماد متزايد على القنوات الرقمية باعتبارها نقطة التواصل الأساسية مع البنك يرفع سقف التوقعات، ويتطلب مواصلة تطوير خدمات أكثر استباقية وتخصيصاً وقدرة على التكيف مع احتياجات كل عميل، مع الحفاظ على أعلى مستويات الثقة والأمان وسهولة الاستخدام.

حلول رقمية تدعم نمو الأعمال

وأكد أن جائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال الصغيرة والمتوسطة” في الكويت، تؤكد أن تطوير تجربة رقمية متخصصة لهذه الشريحة يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية “بوبيان”، موضحاً أن المنصة توفر منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية

المتماشية تماماً مع احتياجات عملاء المصرفية للأعمال في إدارة عملياتهم اليومية وإدارتها بكفاءة عالية، بما يمنحهم مزيداً من الوقت والمرونة للتركيز على تطوير أعمالهم والتوسع فيها.

وأشار التويجري إلى أن الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية يعكس التحول في طريقة إدارة أصحاب الأعمال لاحتياجاتهم المصرفية، ويؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في منصات تجمع بين سهولة الوصول وكفاءة التنفيذ وتنوع الحلول.

وأكد أن دور “بوبيان” في هذا القطاع يمتد إلى بناء تجربة مصرفية أكثر تكاملاً، تجمع بين الخبرة المصرفية والحلول الرقمية والشراكات الاستراتيجية، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام أصحاب المشاريع ويدعم قدرتهم على النمو في بيئة أعمال تتجه بصورة متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي.

واختتم التويجري تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الجهود في مختلف قطاعات البنك، وما تمتلكه من خبرات وقدرات أسهمت في تحويل الرؤية الرقمية إلى خدمات وتجارب تحقق قيمة مستدامة للعملاء، موجهاً الشكر إلى جميع فرق العمل في “بوبيان” على دورهم في مواصلة مسيرة التطوير ورفع سقف الطموح في المرحلة المقبلة.

معايير عالمية

واعتمدت مجلة “غلوبل فاينانس” في تقييمها على مجموعة من المعايير، شملت فاعلية الاستراتيجية الرقمية في تطوير تجربة العملاء، ونمو استخدام القنوات والخدمات الرقمية، وتنوع المنتجات والحلول المُقدمة، والقيمة الملموسة للمبادرات الرقمية، إلى جانب تصميم المواقع والتطبيقات وكفاءتها وسهولة استخدامها.

ويُضاف هذا التكريم إلى سجل “بوبيان” من الجوائز العالمية في مجالات الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، تأكيداً لنهجه الاستباقي في مواكبة التحولات التقنية وتطوير نموذج مصرفي أكثر ذكاءً ومرونة، بما يعزز مكانته بين أبرز المؤسسات المصرفية الإسلامية الرقمية.