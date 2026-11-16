الأمم المتحدة تبحث إمكانية وضع قواعد "للروبوتات القاتلة"

تبحث دول العالم في الأمم المتحدة اعتبارا من الاثنين ما إن كانت ستبدأ محادثات بشأن وضع قواعد ملزمة لأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل التي يُطلق عليها معارضوها اسم “الروبوتات القاتلة”، في ظل تصاعد القلق حيال استخدامها المتزايد في الحروب.

وتشهد الحروب تحولا جذريا إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر.

لكن جهات كثيرة، بدءا من النشطاء ومرورا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووصولا إلى البابا لاوون الرابع عشر، حذّرت من مخاطر تسليم سلطة الحياة والموت إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل.

وأوضح رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوران جيزيل بأن “الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل اكتسبت طابعا مُلحّا جديدا” في ظل التطورات التي يشهدها الذكاء الاصطناعي.

تفيد تقارير إعلامية بأن روسيا استخدمت طائرات مسيّرة ذاتية التشغيل بالكامل بفعالية قاتلة في حربها على أوكرانيا، بينما يسعى قطاع الدفاع الأوكراني إلى تطوير “أسراب” من المسيّرات ذاتية التشغيل.

وحذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن اجتماع مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية التابعة للأمم المتحدة المنعقد في جنيف هذا الأسبوع، سيترك المدنيين “معرّضين للخطر بشكل كبير” إذا فشل في اتخاذ إجراءات حاسمة.

ستشارك 128 دولة في الاجتماع لاتّخاذ قرار بشأن ما إن كانت ستطلق مفاوضات لبحث وضع قواعد ملزمة.

لكن بينما تؤيّد العديد من الدول تشديد القواعد، كما هو الحال بالنسبة للإمكانيات العسكرية المتقدمة الأخرى مثل الأسلحة النووية، تبدي الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا ترددا حيال ذلك.

وأثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، تبنّت 163 دولة قرارا يدعو إلى التفاوض على القواعد المرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل.

وصوّتت خمس دول ضد الخطوة، هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية التي تباهت الأسبوع الماضي بنظام طوربيد جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وامتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والمملكة العربية السعودية والصين والتي حافظت على “غموض مدروس بعناية”، حسبما قالت لور دو روسي-روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.

واقترحت واشنطن عملية مدتها خمس سنوات لوضع آلية غير ملزمة، فيما تدعو المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إطار زمني لمدة عام واحد.

عام 2023، دعا غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل سنة 2026.

تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حظر فئتين من الأسلحة ذاتية التشغيل: ما يطلق عليها “الأسلحة ذاتية التشغيل التي لا يمكن التنبؤ بها”، وتلك المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة.

ونظرا للمعارضة من القوى الدولية، يستبعد محللون التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لبدء المحادثات بشأن القواعد الملزمة.