وزير الصحة: المختبرات الطبية شريك أساسي في منظومة الصحة ودعم دقة التشخيص والقرار الطبي

وزير الصحة يطلع على جانب من المعرض المقام على هامش الموتمر الثامن للمختبرات الطبية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين أهمية دور المختبرات الطبية باعتبارها ركيزة أساسية وشريكا محوريا في منظومة الصحة ودعم دقة التشخيص واختيار العلاج المناسب بما يخدم جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك في كلمة الوزير العوضي في افتتاح المؤتمر الثامن للمختبرات الطبية تحت شعار (مستجدات علم الفيروسات السريري — الابتكارات في التشخيص والجودة والممارسات المخبرية) ويقام بمشاركة نخبة خبراء ومتخصصين وباحثين لمناقشة المستجدات في علم الفيروسات السريري والابتكارات في التشخيص والجودة والممارسات المخبرية ويستمر يومين.

وقال إن التطور المتسارع في تقنيات التشخيص الجزيئي والترصد الجينومي وتحليل البيانات يفتح آفاقا واسعة أمام العمل المخبري ما يعزز القدرة على الكشف المبكر عن الأمراض ومسبباتها ومتابعة أنماط انتشارها والجاهزية للتعامل مع الأحداث الوبائية والطوارئ الصحية.

ولفت إلى حرص وزارة الصحة على تطوير منظومة المختبرات الفيروسية السريرية وتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز إمكاناتها الفنية والتقنية في مختلف المحافظات لخدمة المواطنين والمقيمين وتمكين الفرق الطبية من الاستناد إلى نتائج دقيقة في الوقت المناسب.

وأضاف أن منظومة الصحة الوطنية تضم سبعة مختبرات فيروسية إكلينيكية يعمل فيها آلاف المتخصصين والكوادر الفنية والإدارية المؤهلة وتجري هذه المختبرات سنويا ما يزيد على 744 ألف فحص لنحو 237 ألف عينة ما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية الصحة العامة.

وأعرب عن الاعتزاز بالإنجازات التي حققتها المختبرات الصحية العامة لاسيما حصول مختبر شلل الأطفال على نسبة 100 بالمئة في اختبار الكفاءة لمنظمات الصحة العالمية ما يؤكد كفاءة الكوادر الوطنية والتزامها بمعايير الجودة الدولية ودعم الأمن الصحي.

وشدد الوزير العوضي على أن استدامة التطوير ترتكز على دعم التدريب التخصصي والتعاون المستمر وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتحويل المعرفة إلى ممارسات عملية ذات أثر ملموس على صحة المجتمع.

من جهتها قالت رئيس المؤتمر الدكتورة ابتسام جمعة في كلمتها إن المؤتمر يمثل منصة علمية حيوية تجمع الخبرات والتجارب لاستعراض أحدث التطورات في هذا التخصص الطبي الحيوي المرتبط ارتباطا مباشرا بصحة الإنسان وسلامة المجتمع.

وأضافت الدكتورة جمعة أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن ثمانية محاور رئيسية وثلاث محاضرات رئيسية وثلاث ورش عمل تدريبية تغطي موضوعات بارزة تشمل فيروسات التهاب الكبد الوبائي (B وC) والأمراض التنفسية العدوى لدى الأطفال.

وذكرت أن برنامج المؤتمر يتضمن كذلك موضوعات عن فيروس الورم الحليمي البشري وفيروس نقص المناعة المكتسب والعدوى الفيروسية لدى المرضى ذوي المناعة الضعيفة والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الدولية للمختبرات وفق مواصفة (ISO 15189:2022) فضلا عن برامج ترشيد استخدام مضادات الميكروبات ومضادات الفيروسات.

وبينت أن تجربة جائحة (كوفيد-19) أبرزت الحاجة الملحة للاستثمار في إعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة في طب الفيروسات الإكلينيكي.

وأشارت إلى أن دولة الكويت أعادت إطلاق برنامج البورد الكويتي لطب الفيروسات الإكلينيكية تحت مظلة معهد الكويت للاختصاصات الطبية لإعداد جيل جديد من الأطباء القادرين على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.