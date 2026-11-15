دوري الأمم الأوروبية: فرنسا إلى ربع النهائي بصحبة بلجيكا وإخفاق إيطالي جديد

لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بتسجيل هدف

بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بصحبة بلجيكا التي حولت تخلفها أمام ضيفتها إيطاليا إلى فوز كبير 4-1، بتغلبها في بوردو على تركيا 2-1 الأحد في الجولة الأخيرة.

ودخلت فرنسا الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من المسابقة القارية على خلفية خسارة خارج الديار أمام إيطاليا 1-3، لكنها عوضت الأحد بمشاركة كيليان مبابي الذي غاب عنها منذ تسجيله هدف الفوز على تركيا 1-0 في الاختبار الأول بقيادة المدرب الجديد زين الدين زيدان.

وبفوزها على تركيا التي كانت خارج حسابات التأهل بعد خسارتها جميع مبارياتها الخمس، رفعت فرنسا رصيدها إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام بلجيكا التي نالت البطاقة الثانية إلى ربع النهائي بعدما جددت فوزها على إيطاليا التي سقطت في الجولة الأولى على أرضها أمام “الشياطين الحمر” 0-2 في اختبارها الأول بقيادة مدربها الجديد-القديم روبرتو مانشيني، قبل أن تفوز بالأربع التالية.

في بوردو، انتهى الشوط الأول من المواجهة بين فرنسا وضيفتها تركيا بالتعادل السلبي بعد إلغاء هدف لمبابي بالذات في الدقيقة 39 بداعي التسلل على نجم ريال مدريد الإسباني، وتدخل الحارس مايك مينيان ببراعة قبل ذلك لانقاذ أصحاب الأرض من هدف ممكن لإسماعيل يوكسيك (36).

لكن مع بداية الشوط الثاني وإثر ركلة ركنية ورأسية من أدريان رابيو، افتتحت فرنسا التسجيل، بهدية من إميرهان توبتشو الذي حول الكرة في شباك فريقه بالخطأ تحت ضغط من برادلي باركولا (49).

واعتقد نجم ريال مدريد أردا غولر أنه أدرك التعادل لتركيا بعد ثوان معدودة، لكن الهدف ألغي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” (53).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 حين سجل البديل جونيور كروبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد تمريرة من ريان شرقي، قبل أن يرد الضيوف بهدف متأخر من رأسية لعبد الكريم بارداكتشي بعد ركنية نفذها توران (90).

اخفاق إيطالي جديد

وفي بروكسل، حولت بلجيكا تخلفها أمام إيطاليا إلى فوز كبير 4-1، مجددة فوزها على “أتزوري” الذي دخل اللقاء متصدرا المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا.

وكان بالتالي بحاجة إلى التعادل للتأهل، لكن انتهى به الأمر بخيبة أخرى يضيفها إلى غيابه عن مونديال 2026، ما استدعى الاستعانة مجددا بمانشيني الذي قاده إلى لقب كأس أوروبا صيف 2021 لكنه أخفق معه في التأهل إلى مونديال 2022.

وبعد بداية حماسية وفرص للطرفين، تحول المنتخب الإيطالي من الدفاع وثلاث صدات متتالية للحارس جانلويجي دوناروما، إلى الهجوم بانطلاقة سريعة انتهت بعرضية من مايكل كايودي إلى المتألق بيو إسبوزيتو الذي انقض على الكرة وحولها في الشباك (11).

لكن الرد البلجيكي جاء سريعا عبر ماكسيم دي كويبر الذي أدرك التعادل بعد تمريرة من شارل دي كيتلار إثر تسديدة من مشارف المنطقة لكيفن دي بروين تحولت من الدفاع (15)، ثم سرعان ما سجل “الشياطين الحمر” هدف التقدم إثر ركلة ركنية نفذها دي بروين ووصلت إلى براندون ميخيله الذي حولها برأسه، فصدها دوناروما لكن الكرة سقطت أمام ناتان نغوي الذي تابعها في الشباك (22).

ومن مجهود فردي رائع لجيريمي دوكو الذي تلاعب بالمدافعين الإيطاليين الواحد تلو الآخر إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من دي كيتلار، أضافت بلجيكا الهدف الثالث بعد دقائق معدودة (26). ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الدقائق الأخيرة حين وجه دييغو موريرا الضربة القاضية للإيطاليين بتسجيله الهدف الرابع إثر هجمة مرتدة سريعة (80).

وحصل الضيوف على فرصة تقليص الفارق من ركلة جزاء لكن الحارس سيني لامينس تألق في وجه بيو إسبوزيتو (1+90).

إنكلترا تنهي سلسلة إسبانيا

وفي مدريد، خسرت إسبانيا لأول مرة منذ 2023 بسقوطها أمام ضيفتها إنكلترا 2-3 في المجموعة الثالثة.

وخطفت إنكلترا الصدارة بعد أن أوقفت سلسلة بطل العالم عند المباراة الـ43 من دون هزيمة.

ووقع أهداف اللقاء من طرف الضيوف هاري كاين (45) وإيزري كونسا (53) وبن وايت (57)، فيما سجل هدفي إسبانيا ميكل أويارسابال (65 من ركلة جزاء) ونيكو وليامس (75).

وفي مباراة بين فريقين ضامنين لتأهلهما إلى ربع النهائي، رد منتخب “الأسود الثلاثة” اعتباره بعد أن انقاد لخسارة دراماتيكية (2-3) على أرضه ضد إسبانيا في مستهل المشوار، قبل أن يتدارك بعدها بأربعة انتصارات متتالية.

وفشل بطل أوروبا في مواصلة العلامة الكاملة، فبعد “ريمونتادا” على ملعب ويمبلي، كشر “لا روخا” عن أنيابه بحصده جميع نقاط مبارياتها الأربع، ولم يعان سوى في مباراة وحيدة لخطف انتصارا شاقا على أرض كرواتيا (2-1).

وفي اللقاء الآخر من المجموعة، فازت كرواتيا على تشيكيا 2-1، لتنهي المجموعة في المركز الثالث بست نقاط، فيما تذيلت ضيفتها الترتيب برصيد خال من النقاط.

وقع الهدف الأول للكروات إيفان بيريتشيتش (2)، وعدل آدم هلوزيك (85)، قبل أن يوقع لوفرو ماير هدف الفوز لأصحاب الأرض (87).