الداخلية: ضبط 15 متهما لاتجارهم بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعاطيها

من الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي اليوم الأحد ضبط 15 متهما في 12 قضية منفصلة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن إجمالي المضبوطات بلغ كيلو و11 غراما من مادة الشبو وكيلو غراما من مادة الماريجوانا و235 غراما من مادة الحشيش و123 ورقة مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة و10 عبوات زيت شعر تحتوي على مادة الكيميكال المخدرة.

وأضافت أن المضبوطات شملت كذلك 16 أمبولا تحتوي على مادة القنب المخدرة و4 كبسولات من مادة الليريكا وغراما من الهيروين وغراما من الكوكايين إلى جانب 9 موازين حساسة.

وأوضحت أنه في إحدى القضايا وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك ضبط متهم من جنسية الآسيوية عقب تسلمه شحنة تحتوي على عبوات زيت شعر بداخلها مادة الكيميكال المخدرة وباعترافه أقر بجلبها بقصد الاتجار بالتنسيق مع شخص خارج البلاد.

وذكرت أن مديرية أمن محافظة الأحمدي أحالت إلى جهة الاختصاص متهما من جنسية آسيوية ضبط في منطقة المنقف بحوزته كمية من الهيروين والشبو إضافة إلى مبلغ مالي.

وأفادت بإحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.