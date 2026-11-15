انعقاد أعمال الدورة الـ 14 للجنة الكويتية – المصرية المشتركة في دولة الكويت

جانب من المباحثات الثنائية بين الجانبين

عقدت اليوم الأحد في دولة الكويت أعمال الدورة الـ14 للجنة الكويتية – المصرية المشتركة حيث ترأس الجانب الكويتي فيها وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في حين ترأس الجانب المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال وزير الخارجية الشيخ جراح الصباح في كلمة له إن هذا العام يشهد مرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين امتدادا لتاريخ راسخ وتواصل حضاري وثقافي مستمر وتعاون سياسي واقتصادي لا يزال يسجل فصولا من التعاون الوثيق والبناء ونموذجا يحتذى به للتعاون بين الدول.

وأكد مواصلة العمل باتجاه تحقيق المقاصد والتطلعات المشتركة التي تليق بالشراكة الاستراتيجية محل تطلع قادة وشعبي البلدين الشقيقين.

وأضاف أن دولة الكويت تنظر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأنها عنصر مهم وفعال في العمل العربي المشترك وركيزة أساسية في أمن واستقرار المنطقة إذ تقدر دولة الكويت الجهود المضنية لجمهورية مصر بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء وتحديدا مساعيها الرامية لتجاوز التحديات الراهنة عبر تغليب الحوار وإيجاد الحلول الدبلوماسية والإنسانية للقضايا الإقليمية ولاسيما الأزمة التي طالت أحداثها منذ فبراير الماضي كافة دول المنطقة.

وجدد التقدير لموقف جمهورية مصر العربية الأصيل في الوقوف إلى جانب أشقائها والتضامن معهم في وجه الاعتداءات الآثمة مثمنا كذلك الدور المصري الفاعل حيال الأوضاع في قطاع غزة وجمهورية السودان ودولة ليبيا واصفا استمرار عطاء مصر للعمل العربي والإسلامي كجريان نيلها غير مقطوع.

وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استعراضا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون الحيوية والمهمة وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الكويتية – المصرية على كافة المستويات.

كما جرى خلال أعمال اللجنة بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

وتوجت أعمال اللجنة المشتركة بالتوقيع على محضر أعمال الدورة الـ14 للجنة والوثائق التالية: (مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية) و(مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة) و(مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية).

كما تم التوقيع على (البرنامج التنفيذي في مجال التدريب المهني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية لعامي 2027-2028) و(البرنامج التنفيذي بين حكومة دولة الكويت وجمهورية مصر العربية بشأن التعاون في المجال الثقافي والفني للأعوام 2029/2027) و(البرنامج التنفيذي للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التربية والتعليم للأعوام 2027-2029).

وتم كذلك التوقيع على (البرنامج التنفيذي لاتفاقية المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية مصر العربية) و(البرنامج التنفيذي للاتفاقية الثنائية بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات وإجراءات تقييم المطابقة).

وأقام الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف الدكتور بدر عبدالعاطي والوفد المرافق له.