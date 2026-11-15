وزير الاتصالات: افتتاح مركز مايكروسوفت للابتكار الرقمي خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد المعرفة

وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر اليوم الأحد أن افتتاح مركز مايكروسوفت للابتكار الرقمي في دولة الكويت يمثل خطوة مهمة في مسيرة البلاد نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقال الوزير العمر في كلمة خلال افتتاح المركز إن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا والكفاءات الوطنية يسهم في تهيئة البيئة اللازمة لتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على مؤسساتنا واقتصادنا ومجتمعنا.

من جانبه قال رئيس مايكروسوفت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نعيم يزبك في كلمة مماثلة إن الكويت تمتلك طموحا واضحا لتسخير الذكاء الاصطناعي بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وإيجاد فرص جديدة لأفراد المجتمع.

وأضاف يزبك أن مركز مايكروسوفت للابتكار الرقمي يأتي للمساعدة في تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس من خلال الجمع بين التكنولوجيا والخبرات والمهارات والشراكات المحلية مؤكدا أن الشركة تسعى إلى مساعدة المؤسسات على تجاوز مرحلة التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تحقيق أثر حقيقي وملموس على نطاق واسع.

بدوره قال المدير العام لمايكروسوفت في الكويت علاء الدين كريم في كلمته إن مركز الابتكار الرقمي يعكس التزام الشركة طويل الأمد تجاه دولة الكويت وحرصها على العمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وشركائها في منظومة الابتكار لمواجهة التحديات الفعلية.

وأضاف كريم أن الشركة تركز على بناء القدرات المحلية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الكويت مشيرا إلى تطلعها لأن يكون المركز مكانا تتحول فيه الأفكار إلى خطوات عملية.

وأكد أهمية تمكين المؤسسات من المضي بثقة نحو المرحلة التالية في رحلتها مع الذكاء الاصطناعي من خلال توفير الخبرات والأدوات اللازمة لتطوير الحلول التقنية.

وكان مركز مايكروسوفت للابتكار والتحول الرقمي افتتح بالكويت في وقت سابق اليوم بحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في خطوة تهدف إلى دعم جهود التحول الرقمي وتسريع وتيرة الابتكار وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع رؤية (كويت جديدة 2035).

ويهدف المركز إلى دعم الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال ومنظومة الابتكار المحلية من خلال توفير بيئة تعاونية تجمع الجهات الحكومية والشركات الناشئة والمطورين والطلاب لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية.

ويجمع المركز بين قدرات مايكروسوفت العالمية في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأولويات الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المحلية بما يسهم في دعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.