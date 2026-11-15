وزير العدل: انخفاض قضايا الأحداث 58% خلال التسعة أشهر الأولى من 2026

وزير العدل ناصر السميط

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن قضايا الأحداث المسجلة لدى النيابة العامة انخفضت بنسبة 58 في المئة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 إذ تراجع عددها من 2815 إلى 1176 قضية بانخفاض قدره 1639 قضية وفقا للإحصائيات المستخرجة من الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.

وأوضح المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن حماية النشء من الانخراط في الجريمة تمثل أولوية وطنية مشيرا إلى أن مواجهة جنوح الأحداث تستلزم الجمع بين الحماية القانونية والوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يحفظ مستقبلهم ويعزز أمن المجتمع.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات تشريعية مهمة من بينها تعديلات قانون المرور التي شددت العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وتعديلات قانون الجزاء التي غلظت العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى جانب إصدار القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بما يعزز الإطار التشريعي لحماية المجتمع والنشء من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

وبين أن تعديلات قانون الأسلحة والذخائر عززت مواجهة مخاطر الأسلحة البيضاء عبر تجريم حيازتها أو إحرازها في الأماكن المحظورة دون مسوغ قانوني وتجريم تعمد ترويع الغير بحملها في الأماكن العامة مع مضاعفة العقوبة في حالة العود بما يسهم في تعزيز الحماية من الاعتداءات والتهديد بها.

وأشاد السميط بجهود وزارة الداخلية في الوقاية من جرائم الأحداث ومكافحتها وبدور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعايتهم وتأهيلهم وبجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة والجهات المعنية في حماية الأطفال من العنف والإساءة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأكد أن حماية الأحداث لا تقتصر على مواجهة الجريمة بعد وقوعها بل تبدأ من الأسرة والمدرسة والتوعية المبكرة مشددا على أن التدخل عند ظهور مؤشرات الخطر وتوجيه النشء نحو السلوك السليم ورعاية من يحتاج منهم إلى التأهيل مسؤولية مشتركة تستهدف الحفاظ على مستقبلهم ومنع انخراطهم في الجريمة.