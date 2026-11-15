بنك وياي يطلق بطاقة "جيل" الحصرية لطلبة أكاديمية الإبداع الأمريكية احتفاءً بالإبداع وتعزيزاً للوعي المالي

أعلن بنك وياي عن إطلاق بطاقة «جيل» الحصرية لطلبة أكاديمية الإبداع الأمريكية (ACA)، والتي تحمل التصميم الفائز في مسابقة إبداعية خُصصت لطلبة المدرسة، في خطوة تجمع بين تشجيع المواهب الفنية وتنمية الثقافة المالية لدى الأجيال الناشئة.

وأتاحت المسابقة للطلبة فرصة تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى تصميم واقعي لبطاقة مصرفية تحمل طابعهم الخاص، حيث قدّم المشاركون مجموعة من التصاميم المبتكرة التي عكست قدراتهم الفنية ورؤيتهم الإبداعية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بنك وياي الرامية إلى دعم الجيل الصاعد وإثراء تجاربهم التعليمية من خلال برامج عملية تدمج بين الإبداع والتوعية المالية بأسلوب تفاعلي ومُلهم.

بنك وياي يطلق بطاقة “جيل” الحصرية لطلبة أكاديمية الإبداع الأمريكية احتفاءً بالإبداع وتعزيزاً للوعي المالي

وسيكون تصميم البطاقة متاحاً حصرياً لطلبة المدرسة ولفترة محدودة. ويمكن لأولياء الأمور التواصل مع مركز حلول بنك وياي لإتمام إجراءات فتح حساب وياي لولي الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة «جيل» للطالب أو الطالبة خلال دقائق عبر تطبيق وياي. وبعد إتمام العملية، يتم توصيل البطاقة الحصرية لاستخدامها في جميع المتاجر، سواء عبر الإنترنت أو في نقاط البيع داخل الكويت وخارجها.

ويُعد «جيل» الحساب والتطبيق البنكي الأول من نوعه في الكويت والمخصص للأطفال والناشئة من عمر 8 إلى 14 عاماً، حيث يوفر لهم تجربة آمنة تساعدهم على اكتساب مهارات الإدارة المالية اليومية، وفهم أساسيات الادخار والإنفاق المسؤول والتخطيط المالي منذ سن مبكرة، مع إمكانية متابعة أولياء الأمور لجميع المعاملات البنكية عبر تطبيق وياي.

بنك وياي يطلق بطاقة “جيل” الحصرية لطلبة أكاديمية الإبداع الأمريكية احتفاءً بالإبداع وتعزيزاً للوعي المالي

وتعكس هذه المبادرة العلاقة المستمرة بين بنك وياي وأكاديمية الإبداع الأمريكية، والتي تشمل مجموعة من الأنشطة والبرامج التعليمية الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة وربط المفاهيم النظرية بالممارسات الواقعية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وثقة في التعامل مع مسؤولياته المالية المستقبلية.

كما تؤكد المبادرة حرص بنك وياي على تقديم تجارب مبتكرة تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية، حيث تسهم في تنمية مهارات الإبداع والابتكار لدى الطلبة، وتمنحهم فرصة المشاركة الفعلية في مشاريع واقعية تعكس أفكارهم وتبرز إمكاناتهم.

وشهدت الفعالية تكريم الطلبة المشاركين والفائزين تقديراً لجهودهم وتميزهم في المسابقة، كما ثمّن بنك وياي دور إدارة أكاديمية الإبداع الأمريكية والمعلمين وأولياء الأمور في تشجيع الطلبة على المشاركة وتطوير مواهبهم، مؤكداً التزامه بمواصلة إطلاق مبادرات تعليمية ومجتمعية تسهم في بناء جيل أكثر تمكيناً واستعداداً للمستقبل.