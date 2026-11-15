سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن قادما من الولايات المتحدة بعد إجرائه الفحوصات الطبية المعتادة

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن عصر اليوم قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك بعد أن أجرى سموه رعاه الله الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.

هذا وقد كان في مقدمة استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.