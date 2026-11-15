سمو رئيس مجلس الوزراء يحضر افتتاح مركز الابتكار والتحول الرقمي لشركة مايكروسوفت العالمية في دولة الكويت

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يحضر افتتاح مركز الابتكار والتحول الرقمي لشركة مايكروسوفت العالمية في دولة الكويت

بحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء افتتحت شركة مايكروسوفت العالمية اليوم مركزها للابتكار والتحول الرقمي في دولة الكويت.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عن اعتزازه بافتتاح هذا المركز مشيرا إلى أنه يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دولة الكويت.

وأكد سموه أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في هذه المجالات لتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية بما يعزز مكانة البلاد ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد رقمي متطور ومستدام.

واطلع سمو رئيس مجلس الوزراء على آلية عمل المركز في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني كما استمع سموه إلى شرح حول مبادرة مهارات الكويت التي تهدف إلى تعزيز الفرص الوظيفية وإعداد الكفاءات الوطنية العاملة في مختلف الجهات الحكومية لدفع عجلة الابتكار وتطوير استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي بالتعاون بين مكتب الشركة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

رافق سموه وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نعيم يزبك.