بيت التمويل الكويتي: 130 الف دينار جوائز الفائزين في سحوبات "الحصاد" و"الرابح" الشهرية

أعلن بيت التمويل الكويتي أسماء الفائزين في السحوبات الشهرية عن شهر اكتوبر 2026 لحسابي “الحصاد” و”الرابح”، التي يقدم من خلالها حساب “الحصاد” جائزة شهرية بقيمة 100 الف دينار كويتي لفائز واحد، فيما يقدم حساب “الرابح” 1,000 دينار كويتي لـ 30 رابح شهريا، في خطوة تعزز دور البنك في مكافأة عملائه على ولائهم وثقتهم.

وقد أجرى البنك سحبين، توّج من خلالهما 31 فائزاً بجوائز نقدية قيمتها الإجمالية 130 ألف دينار كويتي، وقد توزعت الجوائز على النحو التالي:

حساب “الحصاد”: فائز واحد بمبلغ 100,000 دينار

حساب “الرابح”: 30 فائزاً بمبلغ 1,000 دينار لكل منهم.

ويمكن الاطلاع على أسماء الفائزين في السحوبات عبر الحسابات الرسمية للبنك على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحمل الحملة الجديدة على حساب “الحصاد” معها جوائز ضخمة، تتوجها الجائزة السنوية الكبرى البالغة 1.5 مليون دينار، إضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500,000 دينار، وجائزة شهرية بقيمة 100,000 دينار.

وتعتبر هذه الحملة الجديدة من جوائز حساب “الحصاد” سارية اعتبارا من شهر يناير للعام الجاري، لتكون بمثابة مفاجأة سارة للعملاء بالتزامن مع استئناف حملات السحوبات التي تتم على الحسابات الاستثمارية والتي تجري تحت إشراف جهات تدقيق مستقلة استعان بها البنك لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية.

ويهتم بيت التمويل الكويتي بتطوير مزايا حساب “الحصاد”، والذي يعد من أبرز المنتجات المصرفية التي يقدمها البنك نظرا لما حققه من إقبال لافت وما حظي به من ثقة كبيرة من العملاء.

ويمنح حساب “الحصاد” فرصاً متزايدة للفوز حيث يحصل كل عميل على فرصة واحدة لكل 50 دينار، وتزيد هذه الفرص كلما زاد العميل من مدة احتفاظه برصيده، ليصبح الطريق إلى لقب “مليونير بيت التمويل” أقرب وأكثر واقعية.

وبالنسبة لحساب “الرابح” فهو حساب مخصص لتحويل الراتب، يشترط لدخول السحب أن يقوم العميل بإيداع ثلاثة رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق موعد السحب، إضافة إلى اشتراط ألا يقل الحد الأدنى لرصيد الحساب عن 50 ديناراً كويتياً في نهاية كل شهر من الأشهر الثلاثة نفسها. ويؤهل الحساب العملاء للدخول في السحوبات الشهرية بقيمة 1,000 دينار كويتي لعدد 30 فائزاً شهرياً.

ويلتزم بيت التمويل الكويتي بتقديم أفضل المنتجات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء، وتمنحهم فرصا مميزة للفوز بجوائز نقدية ضخمة مما يزيد من جاذبية الحساب كخيار ادخاري واستثماري، ويقوم حساب “الحصاد” على مبدأ الوكالة بالاستثمار،ويستثمر البنك رصيد الحساب بأكمله بمعدل ربح متوقع ومتفق عليه مسبقاً مع العميل بالإضافة لحملة السحوبات والجوائز التي تقام بشكل شهري ونصف سنوي وسنوي.

ويمكن فتح حسابي “الحصاد”و”الرابح”من خلال الفروع المصرفية،وخدمة KFHonline، وأجهزة الصرف الآلي والاستفادة من الفرص المميزة التي توفرها، والتي تمنحهم إمكانية الفوز بجوائز قيّمة في السحوبات المقبلة ، إلى جانب المزايا المتنوعة التي يقدمها البنك عبر منتجاته وخدماته المصرفية والتي تلبي تطلعاتهم وتعزز تجربتهم المصرفية.