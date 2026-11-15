سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل وزير الخارجية المصري

نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل الدكتور بدر أحمد عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي الدكتور بدر أحمد عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسؤولين.