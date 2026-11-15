دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 مؤكدة رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات التي تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت الوزارة في بيان اليوم الأحد تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.