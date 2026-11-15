“بوبيان” يستضيف ورشة تدريبية بالتعاون مع البورد الكويتي لطب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان

عبدالعزيز الرومي و د. أحمد الشراد يتوسطا المشاركين في لقطة جماعية

استضاف بنك بوبيان عدداً من القياديين وأطباء الأسنان في وزارة الصحة في ورشة تدريبية أقيمت بالتعاون مع البورد الكويتي لطب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان، بعنوان “التواصل الفعّال مع المرضى وتقديم تجربة استثنائية للمريض”، وذلك بمناسبة يوم التطوير المهني.

تأتي الورشة في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وحرص “بوبيان” على توظيف خبراته في التدريب والتطوير المهني في دعم المبادرات التي تُسهم في تنمية مهارات الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات.

وتناولت الورشة أهمية التواصل الفعّال في بناء الثقة وتحسين تجربة المريض خلال رحلة الرعاية الصحية، بما في ذلك التعرف على مشاعر الخوف والقلق التي قد تصاحب علاجات الأسنان والإجراءات الجراحية والاستجابة للمؤشرات العاطفية. كما شملت مهارات الاستماع والتأكد من فهم المريض للمعلومات ومراعاة الاختلافات الثقافية وتوقعات المرضى، إلى جانب التعامل مع المحادثات الصعبة والشكاوى.

كما اعتمدت الورشة على التطبيق العملي وإجراء تمارين ثنائية ودراسة حالات مرتبطة بطب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان، حيث تناولت مختلف مراحل رحلة المريض، بدايةً من الانطباعات الأولى ونقاط التواصل المؤثرة في رحلة المريض ووصولاً إلى إدارة المحادثات والتعامل مع الشكاوى.

إستراتيجية تبادل الخبرات

وقال مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عبدالعزيز الرومي: “يُمثل تبادل الخبرات مع المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات امتداداً لإستراتيجية بوبيان لتطوير الكفاءات المهنية، إذ يتيح نقل التجارب والممارسات والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة كل مجال واحتياجات القائمين عليه. ومن هذا المنطلق، يمتد اهتمام البنك بالتدريب والتطوير إلى مجالات مهنية متعددة”.

وأوضح أن تطوير الكفاءات الوطنية يتطلب تنمية المهارات التخصصية والشخصية معاً، لاسيما مهارات التواصل والإصغاء إلى الآخرين وفهم احتياجاتهم. وتكتسب هذه المهارات أهمية في التخصصات التي تعتمد على التعامل المباشر مع الأفراد، حيث تؤثر طريقة التواصل على مستوى الثقة والتجربة التي يمر بها المستفيد من الخدمة، مضيفاً أن هذه المهارات تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتدعم تقديم رعاية طبية تراعي احتياجات المرضى المختلفة.

وأضاف الرومي: “وانطلاقاً من ذلك، حرصنا على أن تتضمن الورشة التدريبية تطبيقات تتيح للمشاركين صقل مهارات التواصل في مواقف مشابهة لواقع عملهم والتدريب عليها، مثل الإصغاء إلى مخاوف المرضى والتأكد من فهمهم لأدق لتفاصيل وإدارة الحوارات التي تتطلب دقة وعناية. فالتدريب يكتسب قيمة أكبر حين يمنح المشاركين فرصة لتجربة ما يتعلمونه وتوظيفه في ممارساتهم المهنية”.

واختتم الرومي مؤكداً أن التعاون مع البورد الكويتي لطب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان أسهم في ربط محتوى الورشة بطبيعة عمل المشاركين واحتياجاتهم، وإثراء النقاشات بمواقف مرتبطة بتخصصاتهم من خلال التدريب ودراسة الحالات، مضيفاً “نعتز بالتعاون مع الجهات التي تُشاركنا الاهتمام بتطوير الكفاءات، ونواصل دعم المبادرات التي تعزز التعلم وتبادل الخبرات وتنمية المهارات المهنية وتعزيز أثرها في بيئة العمل”.

رعاية وسلامة المريض أولاً

من جانبه، ثمّن مدير برنامج البورد الكويتي لطب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان التابع لمعهد الكويت للتخصصات الطبية، الدكتور أحمد الشراد، مبادرة بنك بوبيان في دعم تطوير الكوادر الطبية الوطنية من خلال تنظيم ورشة عمل تفاعلية تناولت أخلاقيات الممارسة الطبية في طب الأسنان ومهارات التواصل الفعّال مع المرضى، بمشاركة الدكتورة منال بوحميد من كلية الطب بجامعة الكويت، والدكتور بدر الطريجي المتخصص في القيادة والتغيير المؤسسي.

وأكد د. الشراد أن التواصل الفعّال مع المرضى والالتزام بأخلاقيات الممارسة الطبية ركيزتان أساسيتان لتحقيق التميُّز المهني والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، موضحاً أن هذه الورش تهدف إلى ترسيخ مفهوم “رعاية وسلامة المريض أولاً” وتعزيز الثقة بين المريض والطبيب، بما يُسهم في تحسين تجربته العلاجية.