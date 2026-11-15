بنك برقان يعزز التمكين المالي للمرأة من خلال ورشة “الحرية المالية لكل امرأة”

مدير عام- الموارد البشرية للمجموعة في بنك برقان نقيب أمين

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الثقافة المالية والإسهام في بناء مجتمع أكثر وعياً بالجانب المالي، نظّم بنك برقان ورشة لمدة يومين بعنوان “الحرية المالية لكل امرأة” في الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK)، وذلك ضمن مبادرة “HER”. ويعتبر هذا البرنامج جزءاً من دعم البنك المتواصل لحملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ودعم البنوك المحلية، والتزامه بتمكين المرأة عبر تعزيز معرفتها المالية وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وشهدت الورشة مشاركة موظفات من بنك برقان، و”كامكو إنفست”، وشركة العقارات المتحدة، في خطوة تعكس حرص بنك برقان على توثيق أواصر التعاون مع الشركات الزميلة في مجموعة “كيبكو”. وتستهدف هذه الجهود تعزيز التكامل بين شركات المجموعة، بما يدعم تبادل المعرفة ويفتح المجال أمام فرص للتعلم والتطوير عبر مختلف قطاعاتها. ويأتي ذلك امتداداً لمساهمات البنك المستمرة في نشر المعرفة المالية والاستثمارية، ورفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.

وتم تصميم البرنامج ليقدم تجربة تعليمية تفاعلية، وتولت تقديمه الدكتورة نجلاء البراك، وهي من القيادات المتخصصة في القطاع المالي، بخبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في مجالات التخطيط المالي والإدارة المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. وارتكزت محاور البرنامج على ثلاثة جوانب أساسية، هي: إعداد الميزانيات وضبط الإنفاق، وإدارة الأموال وتعزيز الأمان المالي، إلى جانب الاستثمار وتنمية الثروة.

وبصفتها الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة وازين إنترناشيونال للاستشارات الاستثمارية، ومحللة مالية رئيسية في مكتب الاستقرار المالي لدى بنك الكويت المركزي، قدّمت الدكتورة نجلاء البراك جلسات تفاعلية للمشاركات، تضمنت دراسات حالة واقعية وتطبيقات عملية تناولت مجموعة من الموضوعات المالية، من بينها الأسهم، والسندات، والتأمين، والتقارير الائتمانية، واستراتيجيات بناء الثروة.

د. نجلاء البراك خلال تقديمها جلسة تفاعلية ضمن الورشة التي نظمها البنك على مدى يومين

وفي سياق تعقيبه على هذه المبادرة، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام – الموارد البشرية للمجموعة في بنك برقان: “نؤمن في بنك برقان بأن المعرفة المالية تمثل ركيزة أساسية لتمكين المرأة وتعزيز قدرتها على إدارة مستقبلها المالي. ومن خلال ورشة “الحرية المالية لكل امرأة”، نسعى إلى إتاحة المعرفة المالية والاستثمارية بصورة أكثر سهولة، وتزويد المشاركات بأدوات عملية تساعدهن على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، بدءاً من إدارة الشؤون المالية اليومية، ووصولاً إلى فهم خيارات الاستثمار وبناء الثروة على المدى الطويل. كما تجسد هذه المبادرة أهمية التعاون بين شركات مجموعة كيبكو، حيث نواصل الاستفادة من الخبرات المتنوعة والتكامل داخل المجموعة لتوفير فرص هادفة للتعلم وتطوير المهارات”.

وخلال البرنامج، تعرّفت المشاركات على أساليب عملية لإدارة الميزانية الشخصية والأسرية بفعالية أكبر، وتعزيز مهارات إدارة الأموال وتحقيق الأمان المالي، فضلاً عن بناء ثقة أكبر في مجالات الاستثمار وتنمية الثروة على المدى الطويل، إضافةً إلى وضع خطط مالية تساهم في تطبيق ما اكتسبنه من معرفة لتحقيق أهدافهن المالية.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود بنك برقان المستمرة في تعزيز الثقافة المالية والمصرفية، مما يعكس نهج البنك في تمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات التي تدعم مسيرتهم التنموية على الصعيدين الشخصي والمهني.

ويواصل بنك برقان دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي المالي، وتمكين المرأة، وتطوير رأس المال البشري، وذلك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية والتزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وتجسيداً لشعاره “أنت دافعنا”، يجدد البنك التزامه بالاستثمار في الكفاءات البشرية ودعم البرامج التي تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف “رؤية الكويت 2035”.