هبة ناصر الخرافي.. رئيساً لمجلس إدارة “ڤالمور القابضة”

هبة ناصر الخرافي

أعلنت اليوم مجموعة «ڤالمور القابضة» المدرجة في بورصة الكويت والبورصة المصرية وهي شركة استثمارية رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، عن تعيين هبة ناصر الخرافي رئيسًا غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في 12 نوفمبر 2026، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة مجلس إدارة المجموعة منذ تأسيسها قبل نحو ثلاثة عقود، مع استمرار لؤي جاسم الخرافي عضوًا بمجلس الإدارة.

وهبة الخرافي هي الابنة الكبرى لرجل الأعمال الكويتي الراحل ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي، رئيس مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي والشريك المؤسس لمجموعة «ڤالمور القابضة». وتتمتع بخبرة في مجالات الاستثمار وإدارة الأعمال العائلية، وتشغل عضوية مجلس إدارة المجموعة منذ عام 2022. كما تحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد.

وتتولى هبة الخرافي رئاسة مجلس الإدارة خلفاً للؤي الخرافي في مرحلة مهمة من مسيرة المجموعة، حيث كانت القوة الدافعة وراء إعادة تقديم العلامة التجارية للمجموعة عام 2025 تحت اسم «ڤالمور القابضة»، وما صاحبها من إعادة صياغة لرؤيتها الاستراتيجية بما يعكس طموحات المجموعة نحو تعزيز حضورها على الساحة الاستثمارية العالمية، كما دعمت توجه مجلس الإدارة نحو التوسع في أسواق دول الخليج والمملكة المتحدة، في إطار استراتيجية المجموعة لتنويع استثماراتها وتوسيع نطاق أعمالها.

وقد صرح لؤي جاسم الخرافي: لقد كان شرفاً لي أن أترأس مجلس إدارة ڤالمور، ويسعدني أن أرحب بهبة ناصر الخرافي رئيسة للمجلس، وأن أواصل العمل إلى جانبها عضواً فيه. وأنا على ثقة بأن هبة ستواصل بالتعاون مع السادة أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، البناء على ما حققناه معاً خلال السنوات الماضية. وتظل أولوياتنا واضحة، مواصلة تنمية أعمال المجموعة، وتعزيز قوة محفظتها الاستثمارية، والتوسع في الفرص التي تحقق قيمة مستدامة للمساهمين، مع الحفاظ على الانضباط في تخصيص رأس المال وإدارة المخاطر. وأتطلع إلى دعم هبة والمجلس خلال المرحلة المقبلة من نمو»ڤالمور».

وفي أول تصريح لها عقب تعيينها، قالت هبة ناصر الخرافي: أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى لؤي الخرافي على قيادته للمجموعة خلال السنوات الماضية، ودوره في ترسيخ أسس قوية لمواصلة النمو وتحقيق النجاح، كما أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم وما حققناه معاً من إنجازات في تطوير المحفظة الاستثمارية وتنمية الإيرادات وتعزيز الأرباح التشغيلية. ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً والبناء على ما أنجزناه، بما يعزز مكانة المجموعة ويحقق قيمة مستدامة لمساهميها

وأضافت الخرافي: تستند قوة »ڤالمور» إلى محفظة استثمارية متنوعة توفر مصادر متعددة للإيرادات والتدفقات النقدية المستقرة، إلى جانب حضورها المتنامي على الساحة الدولية، وسنواصل تطوير تلك المحفظة وتوجيه استثمارات المجموعة نحو الفرص التي تحقق عوائد تشغيلية مستدامة بما يدعم مصالح جميع المساهمين.

وعن رؤيتها المستقبلية، أكدت هبة الخرافي أن المجموعة ستواصل تنمية استثماراتها القائمة والتوسع في أسواق وقطاعات جديدة، مع إيلاء اهتمام متزايد للفرص المرتبطة بالطاقة النظيفة والتقنيات الصناعية الحديثة، وخاصة الحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد وتحول المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، باعتبارها مجالات واعدة للنمو والاستثمار، بما يعزز تنوع المحفظة ويحقق التوازن بين العوائد الاقتصادية والاستدامة البيئية.

وتترأس هبة الخرافي مجلس إدارة مجموعة «ڤالمور» التي تمتد قاعدتها الاستثمارية في مصر عبر قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات من خلال شركتي «الإسكندرية للأسمدة» و«سبريا مصر»، وتوزيع الغاز الطبيعي من خلال «نات إينرجي»، والطاقة الكهربائية من خلال «كهربا»، وإنتاج الغاز الطبيعي البحري من خلال «شمال سيناء البحرية».

وقد عززت «ڤالمور» حضورها في الأسواق الدولية، حيث تدير في المملكة العربية السعودية شركة «مسارات للطاقة» لتوزيع الغاز الطبيعي بموجب عقد امتياز مدته 35 عاماً، فيما تواصل تطوير مشروع «إندوليس» في المملكة المتحدة لإنتاج بدائل الوقود من المخلفات البلاستيكية، والذي يمثل أول استثمارات المجموعة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية المجموعة لإعادة توظيف حصيلة التخارج من الاستثمارات غير الرئيسية في فرص استثمارية جديدة ذات عوائد طويلة الأمد.

وتتمتع مجموعة «ڤالمور» بسجل يمتد لنحو ثلاثة عقود من تعظيم المردود الاستثماري للمساهمين، حيث وزعت منذ عام 2007 أرباحاً نقدية تجاوزت 900 مليون دولار على مساهميها في البورصتين المصرية والكويتية، وحققت متوسط عائد على حقوق الملكية تجاوز 28% منذ عام 2018. ويعكس هذا الأداء قوة المحفظة الاستثمارية المتنوعة للمجموعة، ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال وإدارة الاستثمارات، بما يدعم استدامة العوائد وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل.