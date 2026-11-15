“ڤالمور القابضة” ترفع إيراداتها 10% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 ونصيبها من صافي أرباح “الخمسة الكبار” من شركاتها التابعة ينمو 22%

رئيس مجلس إدارة "ڤالمور القابضة" لؤي جاسم الخرافي

أعلنت اليوم مجموعة «ڤالمور القابضة» (VLMR.CA وVLMRA.CA في البورصة المصرية | VALMORE.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمارية رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وعلى مستوى النتائج المجمعة، ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 9.51% لتصل إلى 568 مليون دولار أمريكي خلال أول 9 أشهر من عام 2026، وصاحب ذلك ارتفاع مجمل الربح بنسبة 2.30% إلى 182 مليون دولار. وسجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 218 مليون دولار بهامش بلغ 38%، بينما بلغ صافي ربح المجموعة 109 مليون دولار، منها 88.4 مليون دولار من نصيب مساهمي الشركة الأم.

وارتفعت الإيرادات الدولارية بمعدل سنوي 15.7% لتبلغ 294 مليون دولار، بما يمثل 51.7% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال أول 9 أشهر من عام 2026، حيث ساهمت «الإسكندرية للأسمدة» بنسبة 74.1% من إجمالي الإيرادات الدولارية خلال الفترة.

أما على صعيد الربع الثالث، فقد بلغت الإيرادات 176 مليون دولار بارتفاع سنوي نسبته 2.86%، وسجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 52.2 مليون دولار، فيما حققت المجموعة صافي ربح قدره 22.0 مليون دولار، منها 18.0 مليون دولار نصيب مساهمي الشركة الأم.

وواصلت المجموعة تحقيق ربحية قوية خلال أول 9 أشهر من عام 2026، رغم ارتفاع قاعدة المقارنة التي تضمنت مكاسب غير متكررة بقيمة 49.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وباستبعاد هذه البنود، إلى جانب بنود غير متكررة بقيمة 6.46 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، يرتفع نصيب مساهمي الشركة الأم من صافي الربح بنسبة 20.2% على أساس سنوي.

وفيما يخص أكبر خمس شركات تابعة للمجموعة، وهي «الإسكندرية للأسمدة» و«سبريا مصر» و«نات إينرجي» و«كهربا» و«شمال سيناء البحرية»، فقد ارتفع نصيب المجموعة من صافي أرباحها مجتمعة بنسبة 22.4% على أساس سنوي إلى 142 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بالتوازي مع نمو إيراداتها المجمعة بنسبة 19.8% إلى 540 مليون دولار.

وقال لؤي جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة «ڤالمور القابضة»، إن الربع الثالث من عام 2026 وضع الركيزة التي تقوم عليها محفظة استثمارات المجموعة أمام اختبار حقيقي اجتازته بنجاح، فمع تراجع أسعار صادرات اليوريا من مستوياتها الاستثنائية خلال الربع الثاني، تولت الاستثمارات التابعة التي تخدم أسواقًا مختلفة دفع أداء المجموعة إلى الأمام. وأضاف أن «ڤالمور» صُممت بحيث توازن استثماراتها التابعة بعضها بعضًا كلما تغيرت الظروف، وهو المبدأ الذي تجلى بوضوح خلال الربع الثالث.

وبيّن الخرافي أن هذا الأداء يستند إلى نوعين من الاستثمارات، إذ تمثل استثمارات المجموعة في قطاع الكيماويات ذات التوجه التصديري الركيزة الأساسية لتوليد الإيرادات الدولارية، وإلى جانبها تأتي استثماراتنا المدعومة بعقود امتياز طويلة الأجل في مجالات توزيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية وأنشطة استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، والتي رفعت مساهمتها إلى حوالي 34% من إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث مقابل حوالي 31% خلال نفس الربع من العام الماضي، بما يمنح المجموعة وضوحًا في الرؤية بشأن إيراداتها على المدى البعيد مع تعاقب دورات أسعار السلع.

وتطرق الخرافي إلى خطوة مهمة شهدتها الفترة في مسيرة تطوير الاستثمارات الدولية للمجموعة، حيث تعمل شركة «إيكاكوم» لتوزيع الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية حاليًا تحت اسم «مسارات للطاقة»، والتي توفر للمجموعة إيرادات دولارية على المدى البعيد بموجب عقد امتياز طويل الأجل. وتمثل الشركة، إلى جانب مشروع «إندوليس» في المملكة المتحدة الذي يمضي قدمًا نحو بدء التشغيل، المرحلة المقبلة من مسيرة نمو «ڤالمور» خارج السوق المصري.

وأضاف الخرافي أن استراتيجية المجموعة أثبتت مرونتها خلال عام حافل بالتقلبات والتحديات على الساحة الإقليمية، وأنها تضع المجموعة في موقع يؤهلها لتحقيق النمو المستقبلي مع عودة الأسواق إلى طبيعتها، معربًا عن ثقته في قوة الاستثمارات التابعة وكفاءة فرق الإدارة وقدرة المجموعة على ترجمة هذا الأداء إلى قيمة مستدامة للمساهمين.

واختتم الخرافي معربًا عن سعادته بالترحيب بهبة ناصر الخرافي رئيساً لمجلس إدارة «ڤالمور القابضة»، عقب تعيينها خلال اجتماع المجلس المنعقد في 12 نوفمبر 2026، مؤكدًا اعتزازه بفترة رئاسته للمجلس، واستمراره في عضويته إلى جانبها. وأشار إلى ما تتمتع به من معرفة عميقة بأعمال المجموعة، متطلعًا إلى دعمها ودعم مجلس الإدارة في البناء على ما حققته المجموعة من تقدم.

وأوضح جون روك، العضو المنتدب لمجموعة «ڤالمور القابضة»، أن التسعة أشهر الأولى من عام 2026 شهدت نموًا ملموسًا عبر الشركات التابعة للمجموعة، ففي قطاع الكيماويات نجحت «الإسكندرية للأسمدة» في توظيف المستويات الاستثنائية لأسعار صادرات اليوريا خلال النصف الأول من العام، ومع عودة الأسعار إلى مستويات أكثر اعتدالًا خلال الربع الثالث، ساهم إلغاء رسوم الصادرات اعتبارًا من 1 أغسطس في الحد من التأثير على هوامش أرباح صادرات الشركة. وفي «سبريا مصر»، واصلت المنتجات الرئيسية تسجيل تعافٍ قوي في أحجام المبيعات مقارنة بالربع السابق، لتعود إيرادات التسعة أشهر إلى مستوى فترة المقارنة من العام الماضي، وذلك بعد نصف أول حافل بالتحديات على مسارات التصدير الراسخة إلى أسواق الخليج.

وأشار روك إلى أن مشروعات توزيع الغاز والكهرباء توفر بعضًا من أوضح مسارات النمو داخل محفظة الاستثمارات، مدفوعة بالتوسع المستمر في الشبكات ونمو الطلب الصناعي، حيث حققت «كهربا» أسرع معدل نمو في صافي الأرباح بين «الخمسة الكبار» من الشركات التابعة، فيما ساهم نشاط توزيع الطاقة الكهربائية بأكثر من نصف إيراداتها خلال الربع الثالث. وواصلت «نات إينرجي» التوسع في شبكاتها بمشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك من خلال مبادرة «حياة كريمة» مع إنشاء شبكات التغذية الصناعية الجديدة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة وبرج العرب، بينما تواصل «شمال سيناء البحرية» صدارة محفظة الاستثمارات من حيث هوامش الربحية المحققة، بهامش صافي ربح بلغ 54% خلال الفترة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة، لفت روك إلى أن مشروع «إندوليس» انتهى من تركيب المفاعلات ووحدة التقطيع، ومن المتوقع بدء اختبارات التشغيل قريبًا ليضيف بعدها مصدرًا جديدًا للإيرادات الدولارية للمجموعة، فيما تتوقع «مسارات للطاقة» خدمة حوالي 19 مصنعًا بنهاية العام.

ومع دخول الربع الأخير من العام، حدد روك أولويات المجموعة في إدارة أعمال «الإسكندرية للأسمدة» في ظل تحديات إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، والحفاظ على الأداء القوي لشركة «سبريا مصر»، وتنمية قدرات التوزيع لدى «كهربا» وقاعدة التوصيلات لدى «نات إينرجي»، بالإضافة إلى المضي قدمًا في أعمال المرحلة الرابعة لدى «شمال سيناء البحرية» تمهيدًا لبدء الإنتاج المتوقع مطلع عام 2027.

وتوجه روك بالشكر إلى لؤي الخرافي على إسهاماته خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن دعمه ومشورته كان لهما بالغ الأثر عليه وعلى فريق العمل خلال مرحلة تحول مهمة في مسيرة المجموعة، ومعربًا عن سعادته باستمراره في عضوية المجلس. كما هنأ روك هبة ناصر الخرافي بتعيينها رئيساً لمجلس الإدارة، متطلعًا إلى العمل عن كثب معها ومع مجلس الإدارة على تحقيق الأولويات التي استعرضها.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: ir.valmore.com.