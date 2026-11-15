شركة الاستثمارات الوطنية تقود بنجاح عملية زيادة رأس مال شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم ورئيس مجلس الإدارة لشركة المساكن أحمد غسان الخالد

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية بصفتها مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب عن نجاح استكمال عملية زيادة رأس مال شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. (“المساكن”) بنسبة 263.64% وبقيمة بلغت 2.9 مليون دينار كويتي، كما سجلت عملية الاكتتاب نسبة تغطية بلغت 148.07%، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة إعادة هيكلة رأس مال الشركة.

وبهذه المناسبة، قال السيد فهد عبدالرحمن المخيزيم، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية: “نفخر بقيادة هذه العملية المهمة بنجاح وفي دعم شركة المساكن في استكمال زيادة رأس مالها مع تحقيق فائض تغطية لكامل الأسهم المطروحة. وتعزز هذه الصفقة السجل الحافل والممتد لشركة الاستثمارات الوطنية في تنفيذ صفقات أسواق المال وفق أعلى معايير الاحترافية والكفاءة وجودة التنفيذ. وقد عمل فريقنا طوال فترة الاكتتاب بشكل وثيق مع المستثمرين الحاليين والمحتملين، بما ضمن سير عملية الاكتتاب بسلاسة، وأسهم في نهاية المطاف في تحقيق التغطية الكاملة للاكتتاب.”

وأضاف المخيزيم: “نواصل في شركة الاستثمارات الوطنية التزامنا بالدعم المستمر لتطوير سوق المال الكويتي عبر تقديم حلول مالية واستثمارية متكاملة، وتنفيذ صفقات استراتيجية تسهم في تعزيز السيولة وتوفير فرص استثمارية واعدة، وسنواصل توظيف خبراتنا لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تدعم نمو السوق المالي الكويتي، وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.”

ومن جانبه، قال السيد/ أحمد غسان الخالد، رئيس مجلس الإدارة لشركة المساكن: “يمثل نجاح استكمال زيادة رأس المال المصدر والمدفوع محطة مهمة في مسيرة المساكن، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين القوية في استراتيجية النمو طويلة الأجل للشركة وفريق إدارتها وآفاقها المستقبلية، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة عالمياً. وقد تم تنفيذ العملية بسلاسة مع الالتزام الكامل بكافة المتطلبات القانونية والتنظيمية. ونتوجه بالشكر إلى مساهمينا والجهات الرقابية وجميع الأطراف المشاركة على دعمهم المتواصل طوال فترة هذه العملية المهمة.”

وأضاف الخالد: ” سيتم توظيف متحصلات زيادة رأس المال لدعم عمليات الشركة، والاستحواذ على عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.”

وقد تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية بصفة مدير إصدار ووكيل الاكتتاب نظراً لما تتمتع به من خبرة واسعة وسجل حافل في إدارة وتنفيذ عمليات أسواق المال، بما في ذلك زيادات رأس المال، الطرح العام، الإدراج وعمليات الدمج والاستحواذ. واستمرت فترة الاكتتاب لمدة 15 يوماً، من 4 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر 2026. ويمثل النجاح في استكمال زيادة رأس المال إنجازاً مهماً جديداً لكل من شركة المساكن وشركة الاستثمارات الوطنية، ويعكس متانة السوق المالي الكويتي ويعزز ثقة المستثمرين في الصفقات المنظمة التي تدعم نمو الشركات وخلق القيمة المستدامة على المدى الطويل.

وتؤكد شركة الاستثمارات الوطنية، باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الاستثمارية محليًا وإقليميًا، التزامها المستمر بتقديم حلول استثمارية متكاملة ومبتكرة ترتكز على فهم عميق للأسواق واحتياجات العملاء، مع الحرص على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في تطوير القطاع الاستثماري.