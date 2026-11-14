إيطاليا تغرم ميتا 887 مليون دولار لوصولها لبيانات مستخدمي أندرويد

شركة ميتا

قالت الهيئة الإيطالية المعنية بحماية البيانات اليوم السبت إنها فرضت غرامة قدرها 805 ملايين يورو (887 مليون دولار) على ميتا بلاتفورمز بعد أن تبين لها أن الشركة وصلت إلى صور ومقاطع فيديو لدى مستخدمي نظام تشغيل أندرويد دون الحصول على موافقتهم أو إخطارهم بذلك.

وذكرت الهيئة في بيان أن ميتا تمكنت من الوصول إلى صور ومقاطع فيديو مستخدمي أندرويد من خلال ميزة في تطبيق فيسبوك تقترح محتوى يمكن نشره من معرض صور المستخدمين الشخصي.

وأضافت أن أمام ميتا 60 يوما لتعطيل هذه الميزة تلقائيا وطلب موافقة المستخدمين على نحو منفصل.

وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة ستطعن في القرار، وعبر عن رفضه الشديد لقرار الهيئة ووصف الغرامة بأنها “غير متناسبة”.

وذكر المتحدث في بيان “هذه ميزة بسيطة تساعد مستخدمي فيسبوك على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو. يجب على المستخدمين منح الإذن على أجهزتهم قبل تفعيل الميزة، ويمكنهم تغيير هذا الإذن في أي وقت من خلال إعداداتهم”.

وقالت الهيئة إن التحقيق، الذي بدأ في 2025، لم يشمل الاستخدام المحتمل للمحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما نفت ميتا فعله.

وأضافت الهيئة أنها تحتفظ بالحق في أن تقيم بنحو منفصل ميزة جديدة أطلقت في 2026 تسمح بمعالجة المحتوى المخزن على الإنترنت من معرض صور المستخدمين.

وقالت الهيئة إن الغرامة تعادل نحو 0.47 بالمئة من الإيرادات العالمية للمجموعة.

وذكرت الهيئة أن ميتا وصلت إلى الصور ومقاطع الفيديو لدى نحو 20 مليون مستخدم لنظام أندرويد في إيطاليا.