الجيش الكويتي يختتم تمرين "كاظمة-12" برعاية وحضور وزير الدفاع

اختتمت هيئة الإمداد والتموين بالجيش الكويتي اليوم السبت فعاليات تمرين (كاظمة-12) برعاية وحضور وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح بهدف تعزيز كفاءة منظومة الإسناد اللوجستي وقدرتها على أداء مهامها في مختلف الظروف.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أنه كان في استقبال وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي لدى وصوله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل المبارك الصباح ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن مهندس صلاح العازمي.

وأضافت أن تمرين (كاظمة-12) شهد تنفيذ عدد من المراحل الميدانية والإجراءات العملية في مجالات الإمداد والنقل والتموين إلى جانب تطبيق إجراءات القيادة والسيطرة والتخطيط والتنفيذ الميداني بما يعزز كفاءة منظومة الإسناد اللوجستي وقدرتها على أداء مهامها في مختلف الظروف.

وأوضحت أن التمرين يأتي ضمن سلسلة من التمارين التي تنفذها هيئة الإمداد والتموين بهدف صقل مهارات منتسبيها وتنمية قدراتهم في إدارة العمليات اللوجستية ومواجهة الأزمات.

وأشاد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وفق البيان بالجهود المبذولة من قبل القائمين على التمرين مؤكدا أهمية مواصلة التدريب والتأهيل للإرتقاء بمستوى الدعم اللوجستي.

وشدد وزير الدفاع على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مثل هذه التمارين لما لها من دور في ترسيخ الجاهزية العملياتية وتعزيز كفاءة الإمداد والتموين.

وذكر البيان أن التمرين شهد حضور عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.