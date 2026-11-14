وزارة الصحة تطلق فعالية توعوية بمناسبة يوم السكر العالمي

جانب من فعالية اليوم العالمي للسكر في مجمع الافنيوز

أطلقت وزارة الصحة ممثلة في وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى الفروانية فعالية توعوية بمجمع الأفنيوز بمناسبة يوم السكر العالمي الذي يصادف في 14 نوفمبر من كل عام تحت شعار (الكشف المبكر عن السكر) الذي اعتمدته الفيدرالية العالمية للسكر بهدف نشر الوعي وتمكين الجمهور للوصول إلى المعلومات الطبية الصحيحة غير المغلوطة.

وأكدت استشاري الباطنية والغدد الصماء والسكر ورئيس الوحدة الدكتورة سلسبيل الأنصاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالمناسبة أن نسبة إصابة البالغين بالسكر في دولة الكويت تبلغ نحو 25 بالمئة إضافة إلى نحو 20 بالمئة آخرين على عتبات الإصابة ومشخصين بمرحلة ما قبل السكر مما يعني أن واحدا من كل فردين تقريبا إما مصاب أو في مرحلة ما قبل الإصابة.

وأوضحت أن خطورة السكر تكمن في كونه مرضا صامتا وفي حال عدم تشخيصه ومعالجته بفاعلية منذ البداية فإنه قد يتطور ليؤدي إلى مضاعفات جسيمة تشمل اعتلال الشبكية والكلى والجلطات الدماغية والقلبية وتشحم الكبد وغيرها من المضاعفات.

ولفتت إلى أنه في غضون الساعات الأولى من انطلاق فعاليات المعرض الذي يقام ليوم واحد (من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء) تم اكتشاف 6 حالات مصابة بالسكر لم يكن أصحابها على علم مسبق بإصابتهم.

وعلى صعيد عوامل الخطورة حذرت الدكتورة الأنصاري من ارتفاع معدلات السمنة وزيادة الوزن في الكويت مبينة أنها تشكل العامل الأبرز لارتفاع إصابات السكر حيث تتراوح نسبة الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بين السكان (بما فيهم الأطفال) ما بين 75 بالمئة إلى 76 بالمئة.

وأشارت إلى أهمية العمل على تخفيف عوامل الخطورة من خلال تحسين التغذية وزيادة الحركة واعتماد نمط حياة صحي عموما مشددة على أن “درهم وقاية خير من قنطار علاج” وهو ما تجسده أهداف الحملة التوعوية اليوم.

ومن جانبها أكدت استشاري الغدد الصماء والسكر بمستشفى الفروانية الدكتورة بثينة المحميد في تصريح مماثل لـ(كونا) أهمية الاكتشاف المبكر لمرض السكر مشيرة إلى أن الكشف المبكر يسهم بشكل فاعل في الوقاية من مضاعفاته الصحية.

وأوضحت المحيميد أن مستشفى الفروانية نظم فعالية توعوية لزوار مجمع الأفنيوز بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض السكر وأنواعه ومخاطره وطرق تشخيصه والوقاية منه شملت التثقيف السكري وقياس الضغط وكتلة الجسم وفحص السكر التراكمي إلى جانب أقسام التغذية والصيدلة الإكلينيكية بمشاركة نادي (لوزنجين) الصحي لتقديم النصائح الرياضية لتغيير نمط الحياة.