“الشؤون” تدعو المواطنين للإبلاغ عن مخالفات الجمعيات التعاونية عبر (واتساب) الوزارة

وزارة الشؤون الاجتماعية

دعت وزارة الشؤون الإجتماعية المواطنين ومرتادي الجمعيات التعاونية إلى تقديم الشكاوى والملاحظات والإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات عبر تطبيق (واتساب) على الرقم (22484531) ويمكن أيضا تقديم الشكاوى بالحضور الشخصي التابع لإدارة خدمة المواطن بمقر الوزارة.

وذكرت (الشؤون) في بيان صحفي اليوم السبت أن استقبال البلاغات يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة لتعزيز الرقابة على القطاع التعاوني وحماية حقوق المساهمين والمستهلكين.

وأكدت متابعة البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصها والتحقق منها بالتنسيق مع الإدارات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات الثابتة.