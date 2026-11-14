بنك برقان الراعي الاستراتيجي لمعرض “دراستي” السادس

نائب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان محمد الياسين

في إطار جهوده المتواصلة لدعم المواهب الشابة ومساندتهم في اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية، شارك بنك برقان بصفته الراعي الاستراتيجي في معرض “دراستي” السادس، الذي أقيم في أرض المعارض الدولية، تحت رعاية معالي وزير التربية م. سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي، وبحضور مدراء البنك وقياداته التنفيذية تأكيداً على حرصهم في دعم المبادرات التعليمية.

وجمع المعرض مجموعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية في منصة تتيح لطلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة وأولياء أمورهم التعرف مباشرة على التخصصات والمسارات الدراسية والخيارات المتاحة للمرحلة الجامعية التي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل في المستقبل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والتزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، إلى جانب دعمه المتواصل لأهداف رؤية الكويت 2035 في تنمية رأس المال البشري والاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة.

وزير التربية م. سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي مع فريق بنك برقان في جناحه خلال المعرض

وبهذه المناسبة، قال السيد/ محمد الياسين، نائب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “تأتي رعايتنا لمعرض “دراستي” تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم القطاع التعليمي وتمكين الطلبة من اختيار تخصصاتهم الأكاديمية واتخاذ قراراتهم المستقبلية بوضوح وثقة. وفي بنك برقان، نحرص على الاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال مبادرات هادفة تسهم في إثراء معارف الشباب، وتواكب تطلعات الأجيال الجديدة واحتياجات سوق العمل، بما يزودهم بالمهارات والمعارف اللازمة للمستقبل، انسجاماً مع أهداف رؤية الكويت 2035.”

وأضاف الياسين: “كما تتيح لنا مشاركتنا في المعرض فرصة للتواصل المباشر مع شريحة الشباب والتعرف عن قرب على احتياجاتهم واهتماماتهم المتنامية، بما يساعدنا على تطوير تجربة مصرفية أكثر ارتباطاً بأسلوب حياتهم. ونحرص في هذا السياق على تقديم منتجات وخدمات مرنة وسهلة الاستخدام ترافقهم في مختلف مراحل حياتهم وتتناسب مع توقعاتهم”.

فريق بنك برقان في لقطة جماعية أمام جناح البنك في معرض “دراستي”

ونظراً للأهمية المتزايدة لتعزيز الوعي المالي وترسيخ السلوكيات المالية السليمة لدى فئة الشباب خلال رحلتهم في التعليم، يحرص بنك برقان على تقديم حلول مصرفية ورقمية مبتكرة تلبي احتياجاتهم، وفي مقدمتها حساب Youth المصمم خصيصاً لمواكبة أسلوب حياة الطلبة، حيث يوفر لهم تجربة مصرفية سلسلة تساعدهم على إدارة مصاريفهم اليومية، وتعزز من وعيهم المالي في مرحلة مبكرة، بما يدعم استقلاليتهم المالية ويواكب تطلعاتهم المستقبلية. وتشمل أبرز مزايا الحساب هدية نقدية بقيمة 100 دينار كويتي للطلبة الكويتيين المؤهلين عند تحويل المكافأة الطلابية إلى الحساب، ومكافأة بقيمة 5 دنانير كويتية مقابل كل عملية ترشيح يقومون بها، إلى جانب بطاقة “ماستركارد” مسبقة الدفع من فئة VIP مجاناً خلال السنة الأولى.

كما قدّم ممثلو البنك لزوّار المعرض مجموعة من الإرشادات والنصائح المالية، بما يساعدهم على التعرف على السلوكيات المصرفية وسبل حماية بياناتهم الشخصية والمالية وتجنب محاولات الاحتيال. وتندرج هذه الجهود في إطار دعم بنك برقان المستمر للحملة التوعوية المصرفية “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وبدعم من البنوك المحلية.

تفاعل الطلبة وزوّار معرض “دراستي” مع الأنشطة التفاعلية في جناح بنك برقان

وشهد جناح بنك برقان تفاعلاً لافتاً من الطلبة والحضور، حيث خصص البنك ركناً للضيافة لتقديم القهوة، إلى جانب تنظيم مسابقات مصرفية تفاعلية أتاحت للمشاركين اختبار معلوماتهم المصرفية، مع توزيع الهدايا عليهم. وعكست هذه الأنشطة حرص البنك على إثراء تجربة المشاركين وتعزيز التواصل المباشر مع الطلبة من خلال أنشطة تجمع بين التوعية والترفيه.

وتعكس مشاركة بنك برقان في معرض “دراستي” حرصه على بناء علاقات مستدامة مع الجهات والمؤسسات التعليمية في الكويت، والمشاركة في البرامج والفعاليات التي تتيح مساحة أوسع للتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور. ويأتي ذلك انسجاماً مع شعاره المؤسسي “أنت دافعنا”، الذي يترجم التزام البنك بالحضور الفاعل في المبادرات المرتبطة بالتعليم وتنمية رأس المال البشري.