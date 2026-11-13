وزير الصحة: حريصون على مواكبة التطورات المتسارعة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الجمعة حرص الوزارة على مواكبة التطورات المتسارعة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالاضافة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية ودعم التدريب والبحث العلمي للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي خلال افتتاح المؤتمر الرابع لرابطة الجهاز الهضمي والكبد الكويتية والملتقى الخليجي الأول لأمراض الجهاز الهضمي والمنعقد من تاريخ 12 إلى 14 نوفمبر الحالي بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين من دولة الكويت وخارجها.

وأوضح الوزير العوضي أن وزارة الصحة تواصل التوسع في تطوير خدمات الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية بمستشفيات الدولة لتعزيز القدرة على تشخيص الحالات المعقدة وتقديم أحدث الخيارات العلاجية المتقدمة بأقل قدر ممكن من التدخل الجراحي.

واستعرض أبرز الإنجازات الطبية التي حققتها مستشفيات الأميري ومبارك الكبير وجابر الأحمد والفروانية والصباح والعدان والمراكز التخصصية في هذا الصدد خلال العام الماضي مشيرا إلى إجراء أكثر من ألفي حالة مناظير تداخلية متقدمة و1200 حالة باستخدام منظار الموجات فوق الصوتية.

وأضاف أن تم تسجيل نجاحات نوعية كأول عملية لتصريف القنوات الصفراوية عبر المعدة بالمنظار دون جراحة في مستشفى جابر الأحمد وعمليات زراعة الكبد وعلاج الأورام والزوائد اللحمية بأحدث التقنيات التداخلية.

وبين أن هذه الإنجازات لا تختزل أرقام أو إجراءات بل تقف وراءها كوادر طبية تمريضية وفنية مخلصة تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المرضى.

ومن جانبها أكدت رئيسة رابطة الجهاز الهضمي والكبد الكويتية ورئيسة المؤتمر الدكتورة هبة الفرحان في كلمة مماثلة أن استضافة دولة الكويت لهذا الحدث العلمي بالتزامن مع التجمع الخليجي الأول لأمراض الجهاز الهضمي يجسد محطة مهمة في مسيرة العمل الطبي المشترك ويعزز مكانة البلاد كمركز للتعاون العلمي وتبادل الخبرات الطبية إقليميا ودوليا.

وقالت إن هذا التجمع يضم نخبة من الخبراء والأطباء والمتخصصين من 10 دول هي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومصر والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة مما يعكس المكانة العلمية للمؤتمر وأهمية بناء جسور التواصل بين الخبرات الخليجية والعالمية.

وأضافت أن البرنامج العلمي للمؤتمر يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي حيث انطلقت فعالياته بأربع ورش عمل تخصصية تناولت أمراض الكبد والبحوث العلمية واضطرابات حركة الجهاز الهضمي وطرق تشخيصها إلى جانب ورشة مخصصة للكوادر التمريضية لتطوير مهاراتها في التعامل مع داء الأمعاء الالتهابي والمناظير التداخلية فضلا عن الجلسات والمحاضرات التي تستعرض أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية.