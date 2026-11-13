ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر تركيا بعد ترؤس وفد دولة الكويت في قمة "COP31"

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له اليوم جمهورية تركيا الصديقة بعد ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في قمة القادة للدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف (COP31) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وكان في وداع سموه على أرض المطار والي محافظة أنطاليا في جمهورية تركيا خلوسي شاهين وسفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا محمد مرزوق الشبو وقنصل عام دولة الكويت في اسطنبول خالد بدر الخليفة وأعضاء السفارة والقنصلية.