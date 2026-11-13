أمين مجلس التعاون يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وآخرها القصف الذي استهدف (مجمع ناصر الطبي) بمدينة (خانيونس) جنوبي القطاع.

وقال البديوي في بيان إن الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية يمثل انتهاكا خطرا للقانون الدولي الإنساني مشددا على أن تعريض المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر وتقويض قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدماتها يضاعفان معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد في هذا الصدد على أن استمرار الاعتداءات على المنشآت الصحية يستوجب موقفا دوليا يضع حدا لهذه الانتهاكات ويضمن مساءلة المسؤولين عنها.

ودعا البديوي المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لإيقاف اعتداءات الاحتلال وتوفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية الى جميع محتاجيها في القطاع من دون عوائق وتمكين الجهات الإغاثية من أداء مهامها بأمان.

وجدد في هذا المجال التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندتها له في حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.