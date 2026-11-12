فوز دولة الكويت بمنصبي رئيس المجلس التنفيذي والمدير العام المساعد لمنظمة “ألكسو”

رئيس وفد دولة الكويت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية في وزارة التربية محمد الخالدي

فازت دولة الكويت بمنصبي رئيس المجلس التنفيذي والمدير العام المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالتزكية وذلك خلال أعمال الدورة العادية ال28 للمؤتمر العام للمنظمة المنعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم الخميس.

وقال رئيس وفد دولة الكويت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية في وزارة التربية محمد الخالدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد اختتام أعمال المؤتمر إن الدول العربية أعضاء المنظمة وعددها 22 عضوا وافقت على تزكيته رئيسا للمجلس التنفيذي إضافة إلى تزكية مرشح الكويت لمنصب المدير العام المساعد الدكتور طارق الغريب الموجه في وزارة التربية.

وأعرب عن اعتزازه بالثقة العربية التي حظيت بها دولة الكويت وترجمت إلى فوزه برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة مؤكدا أن هذا الاستحقاق يمثل “إنجازا وطنيا” يضاف إلى سجل النجاحات الكويتية في المحافل العربية ويجسد تقدير الدول الأعضاء للدور الذي تضطلع به الكويت في دعم العمل العربي المشترك.

وأكد الخالدي أن هذا الفوز لم يكن ليتحقق لولا الدعم والتوجيه والمتابعة من وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وحرصه على تعزيز حضور دولة الكويت في المنظمات العربية ودعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإسهام في مواقع المسؤولية والقيادة.

وأشاد بالدور المهم الذي قامت به وزارة الخارجية في دعم ومساندة الترشيح الكويتي وما بذلته من جهود دبلوماسية وتنسيق وتواصل مع الدول العربية الشقيقة مثمنا تعاونها وحرصها على إبراز الكفاءات الوطنية وتعزيز مكانة دولة الكويت في المنظمات الإقليمية.

وأوضح أن رئاسة المجلس التنفيذي تضع أمام دولة الكويت مسؤولية مهمة وفرصة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للمنظمة وتطوير آليات العمل والحوكمة ومتابعة تنفيذ القرارات بما يحقق تطلعات الدول الأعضاء ويدعم أهداف المنظمة في الارتقاء بقطاعات التربية والثقافة والعلوم في الوطن العربي.

من جانبه أعرب الدكتور الغريب عن سعادته واعتزازه بالتزكية لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة مؤكدا أن هذا الفوز يمثل نجاحا لدولة الكويت قبل أن يكون استحقاقا شخصيا ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات الكويتية لدى الأشقاء العرب والتقدير للدور الذي تقوم به البلاد في دعم المؤسسات والمنظمات العربية.

وثمن الغريب الدعم الكبير الذي حظي به من الوزير الطبطبائي مشيرا إلى توجيهاته وحرصه على دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار العربي يجسدان رؤية واضحة لتعزيز الحضور الكويتي في المنظمات المتخصصة وترجمة إمكانات أبناء الكويت إلى إنجازات تخدم الوطن والأمة العربية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل لتعزيز برامج المنظمة ومبادراتها وتطوير أدائها التنفيذي وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التربوية والثقافية والعلمية العربية ومواكبة المتغيرات والتحديات التي تواجه هذه القطاعات.

ويشكل هذا الفوز محطة بارزة في مسيرة الحضور الكويتي داخل المنظمة ويعكس ما تحظى به الكفاءات الوطنية من تقدير وثقة لدى الدول العربية علاوة على المكانة التي تتمتع بها دولة الكويت ودورها التاريخي في دعم مسيرة المنظمة وتعزيز التعاون العربي في المجالات التربوية والثقافية والعلمية.

وترأست وزير التعليم العمانية الدكتور مديحة الشيباني الدورة الحالية ال28 للمؤتمر العام بحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومكتب التربية العربي واتحاد الجامعات العربية.

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) أسست في عام 1970 وتعتبر إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وتضم في عضويتها 22 دولة عربية.

وتهدف (ألكسو) التي تتخذ من تونس مقرا لها إلى النهوض بقطاعات التربية والثقافة والعلوم وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات.