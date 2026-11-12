رئيس الأركان يترأس اجتماعا تنسيقيا بين الجهات العسكرية والأمنية

جانب من اجتماع اللجنة العسكرية العليا

ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الخميس اجتماعا تنسيقيا بين الجهات العسكرية والأمنية تم خلاله بحث سبل تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بما يعزز مستوى الجاهزية والاستعداد ويرفع كفاءة تنفيذ المهام والواجبات المشتركة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان أن الاجتماع عقد في مقر رئاسة الأركان العامة للجيش بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي.

كما حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط القادة في الجهات العسكرية والأمنية.