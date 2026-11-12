مانشستر يونايتد يقيل مدربه مايكل كاريك

مايكل كاريك

أقال مانشستر يونايتد الخميس مدربه مايكل كاريك الخميس بعد “بداية مخيبة للموسم” في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مع توقعات واسعة النطاق بأن يتولى مدرب المنتخب الأميركي ماوريسيو بوتشيتينو المهمة خلفا له.

وكان لاعب وسط يونايتد السابق قاد الفريق إلى احتلال المركز الثالث بشكل لافت في الموسم الماضي، بعدما فاز في 12 من المباريات الـ17 المتبقية من الموسم، محققا أعلى رصيد من النقاط في الدوري خلال تلك الفترة.

لكن الفريق حصد ثماني نقاط فقط من عشر مباريات في الموسم الحالي ويقبع في منطقة الهبوط (18)، فـ”توصل النادي إلى قناعة بالغة الصعوبة بأن التغيير بات ضروريا من أجل تحقيق طموحاتنا”، بحسب ما أعلن “الشياطين الحمر” في بيان.

تابع يونايتد “كان مايكل، وسيظل دائما، أحد أساطير مانشستر يونايتد. وكما فعل عندما كان لاعبا، أظهر أعلى درجات الالتزام والاحترافية طوال فترة عودته إلى النادي. وستظل قيادته وإنجازاته في الموسم الماضي راسخة في الذاكرة بكل تقدير”.

وكشف يونايتد أنه يعتزم تعيين خلف دائم لكاريك القادم في كانون الثاني/يناير 2026 “في أسرع وقت ممكن”.

وشهدت المباراة الأخيرة لكاريك (45 عاما) على رأس الجهاز الفني تعادلا صاخبا أمام أستون فيلا 4-4 الأحد، شدد بعدها على أنه لن يرحل من تلقاء نفسه، وأنه يتطلع كالمعتاد إلى فترة التوقف الدولي.

لكن إدارة يونايتد قررت التحرك أملا في إنقاذ الموسم بعد تحقيق ثلاثة انتصارات فقط في 15 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

ويُعتقد أن مصير كاريك قد حُسم الأربعاء خلال اجتماع في موناكو ضم الشريك في ملكية النادي جيم راتكليف، والرئيس التنفيذي عمر برادة، ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس.

وكان كاريك قد نال إشادة واسعة بعدما أعاد بعض الاستقرار إلى الفريق عقب نهاية حقبة البرتغالي روبن أموريم المضطربة بإقالته في كانون الثاني/يناير.

لكن الفريق عانى تراجعا حادا هذا الموسم، في ظل تأثره بسوق انتقالات لم ترقَ إلى التطلعات على صعيد التعاقدات.

وواجه كاريك صعوبات في الحفاظ على الانضباط داخل صفوف فريقه، إذ استبعد القائد البرتغالي برونو فرنانديش بعد انتقاده خطط مدربه التكتيكية عقب الخسارة القاسية أمام كومو الإيطالي 1-4، الوافد الجديد إلى دوري أبطال أوروبا.

بوتشيتينو بديلا؟

كما انتقد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس إدارة النادي بسبب افتقار التعاقدات الجديدة إلى الجودة العالية.

وسيكون أمام بوتشيتينو، المدرب السابق لتوتنهام وتشلسي الإنكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي، تحد هائل لإحياء آمال ناد لم يتعاف أبدا من رحيل السير أليكس فيرغوسون قبل 13 عاما.

وكان الأرجنتيني قد وقّع قبل ثلاثة أشهر فقط على تمديد لعقده مع المنتخب الأميركي حتى نهائيات كأس العالم 2030.

لكن شبكة “سكاي سبورتس” أفادت الأربعاء بأن يونايتد “توصل إلى اتفاق شفهي مبدئي” مع بوتشيتينو (54 عاما)، الذي ارتبط اسمه في عدة مناسبات سابقة بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.

وأصبح يونايتد الذين كان يوما القوة المهيمنة في كرة القدم الإنكليزية، متخلفا بفارق كبير عن مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال.

ويخوض يونايتد مباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي ليفربول على ملعب أنفيلد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.