بنك الخليج :30 نوفمبر الموعد الأخير للإيداع والمشاركة في سحب “المليون ونص” دينار

ممثلي مكاتب التدقيق خلال السحب

ضمن جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج الفائز بجائزة ال 200,000 دينار كويتي في السحب الثاني ضمن 5 جوائز بنفس القيمة.علماً أن القائمة الكاملة للفائزين في سحوبات الدانة متاحة على الموقع الإلكتروني للبنك: e-gulfbank.com/AlDanah .

جاء ذلك خلال السحب الذي أُجري (الأربعاء الماضي) تحت إشراف مكتبَي التدقيق العالميين RSM وGrant Thornton، وتم بثه مباشرة عبر قنوات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكيداً لالتزام البنك بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في جميع عملياته.

يُذكر أن القيمة الإجمالية للجوائز ضمن نظام السحوبات الجديد والذي يشمل الجائزة الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي، وجائزة أخرى بقيمة 1,000,000 دينار كويتي، بالإضافة إلى خمس جوائز بقيمة 200,000 دينار كويتي لكل فائز، تُمنح عبر خمس سحوبات مختلفة على مدار العام.

ويبقى عملاء حساب مليونير الدانة علي موعد مع سحب جديد بقيمة 200,000 دينار في 13 يناير 2027، والسحب علي الجائزة الكبرى بقيمة 1,500.000 مليون دينار في تاريخ 4 فبراير 2027، علماً أن أخر موعد للإيداع والمشاركة في السحب علي الجائزة الكبرى بتاريخ 30 نوفمبر الجاري.

ويُعد حساب مليونير الدانة أحد أبرز منتجات بنك الخليج الادخارية، إذ يمنح العملاء فرصاً استثنائية للفوز بجوائز مالية تصل إلى ملايين الدنانير، بما يعكس التزام البنك المستمر بتعزيز ثقافة الادخار وتقديم تجارب مصرفية متميزة.

ويحرص بنك الخليج دائماً على توفير فرص قيّمة لعملائه تساعدهم على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وتحسين جودة حياتهم، بما يعزز مكانته كشريك موثوق وداعم لمختلف شرائح المجتمع في تلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم.

كما تقدم إدارة الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة في بنك الخليج للفائزين في سحوبات الدانة استشارات مالية واستثمارية متخصصة، تساعدهم على إدارة ثرواتهم بفعالية والتخطيط لمستقبلهم المالي على المدى الطويل.

ويتمتع عملاء حساب الدانة بالعديد من المزايا، أبرزها أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يتيح ترحيل فرص الفوز غير المستخدمة من سنة إلى أخرى، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج. كما يتميز بانخفاض الحد الأدنى المطلوب للمشاركة والفوز بجميع الجوائز، والذي يبلغ 200 دينار كويتي فقط، مما يتيح فرصاً أكبر للفوز على مدار العام.

وتزداد فرص الفوز كلما ارتفعت قيمة المدخرات وطالت مدة الاحتفاظ بها، ضمن برنامج ولاء متميز يعزز تجربة العملاء. كذلك يوفر الحساب مرونة كاملة في عمليات الإيداع والسحب في أي وقت، مع استمرار أهلية العميل للمشاركة في السحوبات.

وفي إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن جهوده في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حرص بنك الخليج على إبراز رسائل الحملة التوعوية خلال السحب، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى العملاء وتوعيتهم بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية منه.