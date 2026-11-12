سفير الكويت لدى أستراليا: مستمرون بالتنسيق والتعاون المشترك مع أستراليا بما يخدم مصالحنا المشتركة

الجولة الثالثة لمحادثات كبار المسؤولين بين دولة الكويت وأستراليا التي عقدت في كانبيرا

أكد سفير دولة الكويت لدى أستراليا مالك الوزان اليوم الخميس أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك وتبادل وجهات النظر بين دولة الكويت وأستراليا إزاء مختلف القضايا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الوزان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام أعمال الجولة الثالثة لمحادثات كبار المسؤولين بين دولة الكويت وأستراليا التي عقدت في العاشر من نوفمبر الجاري بالعاصمة الأسترالية كانبيرا.

ولفت الى ان المحادثات تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الكويتية – الاسترالية وتطويرها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

واضاف أن المحادثات شملت كذلك مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية فيما أعرب رئيسا الوفدين عن تطلعهما لعقد الجولة الرابعة من المحادثات في دولة الكويت.

وترأس الجانب الكويتي في هذه المحادثات مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين الوزير المفوض عبدالعزيز القدفان فيما ترأس الجانب الأسترالي المساعد الأول لوزير الخارجية في وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية الدكتور رالف كنج.