الأرصاد الجوية: رياح نشطة وطقس معتدل نهارا إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد برياح نشطة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليكون الطقس معتدلا إلى دافئ نهارا ومائلا للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خصوصا على المناطق الساحلية تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون دافئا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون دافئا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترات في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.