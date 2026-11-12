آمر القوة الجوية يبحث مع رئيس الأركان التركي أوجه التعاون العسكري المشترك

Slide 2 Thumbnail 1Thumbnail 2Thumbnail 3 آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار فهد الخرينج يبحث مع رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين

بحث آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار فهد الخرينج مع رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية في بيان صحفي اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال زيارة رسمية قام بها اللواء الركن الخرينج إلى الجمهورية التركية الصديقة يرافقه وفد عسكري في إطار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية وتطوير مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين.

وقالت إنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري وتبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز العلاقات العسكرية بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وبينت أن آمر القوة الجوية التقى خلال الزيارة بنظيره آمر القوات الجوية التركية الفريق الركن رفعت دالكيران وجرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات الجوية في البلدين الصديقين وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القدرات ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية.

وأشارت إلى أن الوفد الكويتي قام بزيارة شركة أسيلسان (ASELSAN) المتخصصة بالصناعات الدفاعية والأنظمة الإلكترونية واطلع على أبرز التقنيات والأنظمة الدفاعية التي تقدمها الشركة.