ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء لبنان على هامش قمة مؤتمر الأطراف “COP31” بتركيا

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يلتقي رئيس مجلس وزراء لبنان د. نواف سلام

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة الدكتور نواف سلام على هامش أعمال قمة القادة للدورة ال31 لمؤتمر الأطراف (COP31) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقدة في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا الصديقة.

وجرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية لبنان بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين كما استعرض الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة وزير النفط طارق سليمان الرومي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق محمد معرفي.