ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس الوزراء يلتقي رئيس وزراء باكستان على هامش قمة مؤتمر الأطراف “COP31” بتركيا

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يلتقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم مع معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف على هامش أعمال قمة القادة للدورة ال31 لمؤتمر الأطراف (COP31) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقدة في مدينة أنطاليا بجمهورية تركيا الصديقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية وأطر تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.

حضر اللقاء وزير النفط طارق سليمان الرومي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق محمد معرفي.