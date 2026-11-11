النائب الأول ووزير الداخلية يبحث مع الجهات المعنية تنظيم حركة الشاحنات وضبط حمولتها

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يتراس اجتماعا مع الجهات الحكومية المعنية وممثلي عدد من شركات النقل

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اجتماعا مع الجهات الحكومية المعنية وممثلي عدد من شركات النقل لبحث الإجراءات اللازمة لحماية الطرق وأملاك الدولة من الأضرار الناجمة عن الحمولات الزائدة للشاحنات بحضور وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الشيخ فهد اليوسف اطلع خلال الاجتماع على عرض مرئي بين أسباب تضرر الطرق وأثر الحمولات الزائدة للشاحنات عليها.

وأضافت أن العرض تناول سبل الحد من هذه الأضرار من خلال وضع معايير إنشائية لحارات سير المركبات والشاحنات ذات الحمولات العالية بما يتناسب مع الأوزان المصرح بها وفقا للقوانين المعمول بها إلى جانب دراسة الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بالشاحنات وحمولاتها.

وذكرت أن الشيخ فهد اليوسف بحث مع شركات نقل البضائع والشركات المتعاقدة مع الدولة لنقل المعدات أسباب التحميل الزائد وسبل الحد منه بما يشمل تنظيم مواقع الموازين ومرور الشاحنات بها ومتابعة أوزانها عند تبديل القاطرات وتحديد المسارات المناسبة لحركتها بالاستفادة من التجارب الخليجية مؤكدا أهمية تعاون الجهات المعنية وشركات النقل في حماية الطرق.

وأوضحت أن الاجتماع تناول آلية تغريم الشركة أو مالك الشاحنة فور ثبوت تسبب الحمولة الزائدة في إتلاف الطريق بما يتيح إصلاح الضرر دون انتظار استكمال الإجراءات القضائية.

وأشارت إلى أن موضوعات الاجتماع تضمنت تغليظ الجزاءات على تجاوز الأوزان المسموح بها وعدم الالتزام بالحارات المخصصة للشاحنات وإهمال صيانة المكابح والإطارات إلى جانب بحث إبعاد السائقين مرتكبي المخالفات الجسيمة وفق الضوابط المعمول بها وتشديد الرقابة على الحافلات المستخدمة في نقل الركاب بالمخالفة للنشاط المرخص لها به.

ولفتت إلى أن الشيخ فهد اليوسف تطرق إلى الدراسة التي تعدها وزارة الأشغال العامة لإنشاء مواقف للشاحنات خارج المدينة مزودة بمرافق للسكن والإعاشة للحد من تكدس الشاحنات داخل المناطق السكنية كما أشار إلى إمكانية طرح ساحات مملوكة للدولة في المواقع الحيوية على القطاع الخاص لإنشاء مواقف متعددة الأدوار.

وعرضت الجهات المشاركة في ختام الاجتماع خططها على أن تباشر كل جهة تنفيذ ما يخصها في أقرب وقت.