سمو نائب الأمير وولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدى البلاد

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتسلم أوراق اعتماد السفير الدكتور ديرك روتنبرغ سفيراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير الدكتور ديرك روتنبرغ سفيرا لجمهورية ألمانيا الاتحادية والسفير أبوبكر سنوسي عليو سفيرا لجمهورية نيجيريا الفيدرالية والسفيرة أماندا جتن ريثمولر سفيرة لأستراليا والسفير رايموند مايكل ميدهيرست سفيرا لجمهورية جنوب أفريقيا والسفير جان أوغوز سفيرا لجمهورية تركيا والسفير لويس ألونسو فيلاسكيز غاليانو سفيرا لجمهورية هندوراس والسفير ماكسويل نياركو لارتي سفيرا لجمهورية غانا والسفير علي بن أحمد بن سالم الشنفري سفيرا لسلطنة عمان والسفير أسامة عبدالصاحب محسن الناشي سفيرا لجمهورية العراق وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وسعادة السفير منصور عياد العتيبي رئيس قطاع الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد والسيد عبدالمحسن جابر الزيد مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض والعميد ركن عيسى عبدالله القصاب آمر الحرس الأميري.