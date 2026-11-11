وزير التربية: مبادرة “طفل يقرأ” تسهم في رعاية مواهب مرحلة رياض الأطفال وتنمية قدراتهم

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي خلال حفل انطلاق الموسم الثاني مبادرة "طفل يقرأ"

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأربعاء إن مبادرة (طفل يقرأ) تسهم في رعاية مواهب مرحلة رياض الأطفال وتنمية قدراتهم منذ الصغر بما يهيئهم لمواصلة التميز في المراحل الدراسية اللاحقة معربا عن تطلعه إلى أن تتصدر الكويت بهذه المبادرة على المستوى العربي.

وقال الوزير الطبطبائي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حفل انطلاق الموسم الثاني للمبادرة إن الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال يمثل أساسا لبناء جيل جديد مضيفا أن “فكرة المبادرة انطلقت خلال لقاء مع فريق تحدي القراءة العربي بعدما تبين أن التحدي يستهدف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ما استدعى إتاحة المجال أمام أطفال الرياض للمشاركة”.

وأشاد بما تحقق في تحدي القراءة خلال العام الدراسي (2025 – 2026) من حصد ثلاث جوائز وبنجاح مبادرة (طفل يقرأ) داعيا إلى التوسع في اكتشاف قدرات الأطفال داخل الرياض والاهتمام بتنوع مواهبهم وتخصصاتهم القرائية.

من جهته قال المنسق العام لمبادرة (طفل يقرأ) عبدالله البراك في كلمته بالحفل إن المبادرة تأتي امتدادا لريادة الكويت في العلم والمعرفة والثقافة والمبادرات التي تخدم الإنسان العربي مبينا أنها تستهدف تنمية مهارات ما قبل القراءة لدى الأطفال انطلاقا من الإيمان بأن بناء القارئ يبدأ قبل تعلم الحروف والجمل.

وأوضح أن (طفل يقرأ) أول مبادرة حكومية تدرج قصصها في مكتبة تحدي القراءة العربي ليستفيد منها أطفال الوطن العربي بما تتضمنه من قيم تجسد المجتمع الكويتي.

وأعرب عن اعتزازه بما حظيت به التجربة الكويتية من إشادة واهتمام من المشاركين العرب مؤكدا أن ذلك يعكس قيمة المبادرة ودورها في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقراءة منذ سنواتهم الأولى.